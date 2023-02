Rezago en giro de subsidios inquieta al sector constructor del país

Después de su último paso por el Ministerio del Deporte y una larga trayectoria en el sector vivienda, Guillermo Herrera, empezó a ocupar el puesto presidente ejecutivo de Camacol. En entrevista con Portafolio, Guillermo Herrera contó que trabajarán con el Gobierno sobre el cambio en el programa Mi Casa Ya, además aseguró que las buenas cifras del sector han empezado a desacelerar.



Se generarán mesas de diálogo para hablar sobre Mi Casa Ya...



Así es, contaremos con la participación de Asobancaria y Ministerio de Vivienda.

¿Cuál es su posición sobre esta nueva modalidad, qué dicen los constructores?



Como la misma ministra lo ha definido, es la columna vertebral de la política de vivienda y nosotros celebramos y apoyamos que el Gobierno le haya dado continuidad. La ministra hizo unos anuncios que estamos estudiándolos para desarrollarlos en las mesas de trabajo.



Queremos apoyar las propuestas en su alcance y propósito como el de focalización, teniendo en cuenta que el 70% de los compradores de Vivienda de Interés Social son familias que devengan hasta 2 salarios, sin embargo hay inquietudes.



¿Cuáles inquietudes?



La de preocupación inmediata tiene que ver con cómo va a ser el régimen de transición, porque si bien hay unas nuevas propuestas para generar otras oportunidades, hay un tema y es qué pasará con los hogares que ya han pagado su vivienda y que están pendientes del desembolso de este subsidio.



Y es que en el ‘rezago’ del año pasado hay 14.000 hogares que están inscritos pero no tienen los recursos a esos se van a sumar 80.000 más que van a recibir su vivienda este año.



Nos reuniremos con la ministra y los pequeños constructores para saber qué otras inquietudes hay, esto teniendo en cuenta que de los 900 constructores que hicieron vivienda VIS, el 85% son pequeñas y medianas empresas que no tienen esa capacidad financiera para soportar mayores gastos de financiación.



¿Qué decir sobre el cambio de mecanismo a puntaje de Sisbén? ¿puede ser una barrera? Hay hogares que no están censados...



Cuando vemos el tema del Sisbén tenemos que tener en cuenta también los beneficios y los posibles retos.



Lo bueno, es un sistema de focalización para brindar subsidios estatales en Colombia, sabemos que se usa en la salud, y dos, nos permite conocer mejor la conformación de los hogares. Lo que uno querría, es que este mecanismo funcione como Mi Casa Ya y que esas calificaciones puedan ser también determinadas con los bancos como hoy.



Ahora, hay una inquietud también y es la cobertura sobre las encuestas del Sisbén que muchas veces no se hacen a nivel nacional sino que dependen de los Alcaldes o Gobernadores o niveles similares. Además, de aproximadamente 8 millones de hogares urbanos, no propietarios, 5,5 millones no están sisbenizados.



¿Este tipo de hogares puede acceder a un préstamo de gran magnitud?



El 70% de las colocaciones de subsidio son hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos, compartimos bajar en ese esquema de focalización, pero claramente eso encontrará unos límites en la capacidad de ahorro y endeudamiento, según Misión Hipotecaria, el 30% de los hogares más pobres no tendrían mecanismos de acceso a bancarización.



Hablan de asignar $1,5 billones para 50.000 subsidios, ¿serán suficientes? Camacol esperaba más de 60.000.



En los últimos años este programa ha tenido una inversión superior a los $2 billones, hay discusiones deben darse en el marco del debate legislativo.



¿Necesitarían otras formas de financiación estos hogares?



Hay que buscar opciones, por ejemplo en otros países se habla de vivienda en arrendamiento, donde no necesariamente los hogares beneficiarios tienen que ser los compradores. Ha funcionado en otros países.



¿Les han dicho qué pasará con el subsidio de concurrencia, seguirá?



Es uno de los temas que tendríamos que hablar en los temas de trabajo. No es un tema que hayamos discutido aún.



¿Esta incertidumbre podría generar un mayor número de desistimientos?



Uno de los retos es sobre las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, es una señal de alerta, hemos visto un número de desistimientos el año pasado y el número de ventas que cayó 11,8%, las iniciaciones también van a la baja 8% y los desembolsos cayeron 21%.



Sobre los 400.000 subsidios de mejoras, ¿ya han hablado con ustedes para trabajar en conjunto?



No aún no hemos hablado ese tema con el Gobierno, pero estamos más que dispuestos a acompañar y colaborar.



¿Saben qué va a pasar con los demás subsidios No Vis?



No, no hemos hablado sobre eso.



¿Qué se espera para el cierre de año en materia de viviendas con tasas que siguen subiendo?



Esperamos que en el segundo semestre se relajen las tasas de interés. Es un muy buen momento para invertir en vivienda y anticipar esas bajas en las tasas.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio