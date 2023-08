Siete puntos del plan de choque de la CCI para reactivar la economía

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), por intermedio de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, suscribió ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, una propuesta de siete puntos para reactivar la economía colombiana.

El eje de esta iniciativa se basa en la inversión en infraestructura, que para la Cámara se erige en una condición necesaria para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico.

Según la CCI, este sector es clave como motor dinamizador de la economía dada su condición contracíclica.

A continuación, los siete puntos principales de la propuesta:

Solventar la problemática de proyectos contratados que presentan dificultades Si bien es cierto que, a la fecha, el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) registra un avance promedio de 74,4%, se deben priorizar las soluciones para aquellos proyectos que hoy, por decisiones pendientes en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no han logrado su cierre financiero o la ejecución de obras no marcha según los cronogramas previstos. Entre ellos, por tan solo citar algunos ejemplos, se encuentran las concesiones Santana-Mocoa-Neiva, Mulaló-Loboguerrero, Bucaramanga-Pamplona, la iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Para la CCI, resulta fundamental garantizar los cronogramas de obra contractuales en los proyectos adjudicados de la quinta generación de concesiones (5G): Malla Vial del Valle-Accesos de Cali y Palmira, IP ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase II, Puerto Salgar-Barrancabermeja, Barrancabermeja-San Roque, Buga-Buenaventura, Canal del Dique y Ruta Caribe II.

Involucrar en el ejercicio de reactivación a las ciudades capitales



Lo anterior, porque salvo la ciudad de Bogotá D.C., las ciudades capitales no evidencian inversiones notables en infraestructura de transporte. Se requiere, entonces, de un mecanismo eficaz de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, a fin de apalancar la financiación de proyectos estratégicos en los cuales converjan las distintas fuentes de recursos.



Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes, no sin antes reiterar la entusiasta disposición del gremio para que, de forma mancomunada, y de la mano con el Gobierno, podamos sacar adelante los propósitos aquí planteados.