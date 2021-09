La historia de dos sobrevivientes de la minería ilegal

María Magdalena Mendoza y Miguel Zafra son dos sobrevivientes del ‘galafardo’, una práctica de la minería ilegal que consiste en ingresar clandestinamente a las minas para extraer oro sin permiso. Se trata de una actividad de alto riesgo, no solo porque se exponen a ser detectados por los vigilantes de los yacimientos o por las mismas autoridades medioabientales, sino porque ponen en juego su vida al no contar con los elementos de protección necesarios para la extracción del metal.



(Mineros presenta oferta pública secundaria en Colombia y Canadá).

Pese a esto, ‘Maruja’, como es conocida María Magdalena y don Miguel hoy pueden contar su historia. Ellos dos hacen parte de Calimineros, un grupo de 160 familias del municipio de California (Santander), que suscribió un subcontrato de formalización minera con Minesa para poder continuar con la exploración en la zona.



Este proceso de formalización, cuentan, les ha cambiado la vida a ellos y a sus familias, que siguiendo la tradición, también se dedican a la minería.



(Cada peso en minería genera $2,44 más en otros sectores).



“Aprendí la minería (SIC) por mis padres. Cuando niña yo le llevabas el almuerzo al sitio donde estuvieran trabajando. Ahí empecé a mirar lo que hacían. Más grandecita me enseñaron a ‘barequear’ en el río. Limpiaba la jagua y luego cuando tuve como 7 años trabajé ya en una mina. A eso me dediqué toda la vida. Después yo llevé a mis muchachos a la mina desde los 7 años. Primero los enseñé a orear, los enseñé a ir al río y después sí a la mina (SIC)”, cuenta María Magdalena.

Calimineros es el proveedor de Minesa en el territorio, donde se encuentra desarrollando trabajos de obras civiles menores y recuperaciones ambientales de plataformas de antigua minería. Archivo particular

Sin embargo, por cuenta de la creación de Calimineros, sus hijos hoy se preparan en otras áreas de minería para mejorar sus habilidades, heredadas por su madre, pero bajo la capacitación de universidades y expertos para optimizar la labor y hacerla más productiva.



Y es que con la aprobación y registro del subcontrato de formalización minera entre Calimineros y Minesa, otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) bajo la Resolución GTC 000816 de 2021, la empresa empieza una nueva etapa que le permitirá desarrollar la primera mina formal operada por mineros del municipio de California y para eso trabajará con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y otras entidades, para presentar los estudios técnicos de su proyecto minero.



“Esto ha sido muy bueno para nosotros porque a través de este proyecto podemos dejar de hacer (SIC) la minería informal, porque aquí no hay nada más en qué trabajar”, agrega María Magdalena.



CON ‘COTIZAS’ EN LA MINA



Por su parte, Miguel Zafra sostiene que la formalización es algo “muy bueno” pues recuerda que en su juventud sus “patrones” no le suministraban los elementos mínimos de seguridad para trabajar.



“Yo entraba a las minas en ‘cotizas’. Ni casco teníamos. No pensábamos en la seguridad porque lo importante era trabajar para poder llevar la comida a la casa”, cuenta don Miguel.



No obstante, con sus ganancias apenas si podía vivir al diario, razón por la cual nunca pagó seguridad social, ni cotizó a pensión.



“Antes no contábamos con casco, guantes, botas de seguridad y ni hablar de seguros; incluso corríamos el riesgo de ser atrapados por las autoridades ambientales y mineras, o por los vigilantes de las minas a las que entrabamos a galafardear”, dice Miguel.

Con la aprobación del subcontrato de formalización, la empresa empieza una nueva etapa que le permitirá desarrollar la primera mina formal operada por mineros del municipio de California. Archivo particular

Por eso, tanto María Magdalena como Miguel coinciden en que la formalización es el mejor camino para la minería, convencidos de que esto mejorará su calidad de vida y también impactará positivamente en la preservación de recursos naturales.



Mientras Minesa obtiene una licencia ambiental que permita la explotación, Calimineros continuará siendo proveedor en el territorio, donde se encuentra desarrollando trabajos de obras civiles menores y recuperaciones ambientales de plataformas de antigua minería.

Yo entraba a las minas en ‘cotizas’. Ni casco teníamos. No pensábamos en la seguridad porque lo importante era trabajar para poder llevar la comida a la casa COMPARTIR EN TWITTER

“Estamos comprometidos con la legalización en el territorio y por eso se dialogó con los mineros y se llegó a un acuerdo en el que, para formalizar su actividad, se les dio el 30 % del título minero 0125-68, con el que ellos podrán desarrollar un proyecto de oro a pequeña escala y con recursos identificados”, dijo Minesa frente al proyecto, el primero de su clase y tamaño en Colombia.



La idea de estos proyectos es que la minería sea sostenible y la tradición sobreviva, así como lo hicieron María Magdalena y Miguel.



JAVIER ACOSTA

Periodista Portafolio.co