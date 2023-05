'Hay que acelerar despliegue de fibra óptica': Telefónica Movistar

Archivo particular

Como parte de su estrategia empresarial, la compañía Telefónica Movistar viene acelerando el despliegue de fibra óptica en el país, la cual apuntar a llegar a cinco millones de hogares para el 2024.



Fabián Hernández, presidente-CEO de la compañía en Colombia, habló sobre cómo avanzan en ese objetivo, sobre los retos que enfrenta el sector y las inversiones para 2023.



(Vea: Llega fibra óptica a Guasca, Aguazul, Carepa, Chigorodó y Roldanillo).



¿Cuál es la noticia que trae Telefónica?



Estamos anunciando que llegamos a más de un millón de clientes en el país con fibra óptica, esto evidencia nuestro compromiso por impulsar la conectividad, la digitalización y la transformación del país. Hoy seguimos conectando a los hogares, a las empresas y a los comercios que están buscando acceder a una tecnología de última generación.



Es de destacar que de ese millón de clientes conectados con fibra, 120.000 son pequeñas y medianas empresas. Además, hoy por hoy estamos en 51 municipios de Colombia y la meta para este 2023 es llegar a 20 municipios. Para 2024 proyectamos llegar a un total de 90 localidades, lo que nos permitirá sumar 5 millones de hogares conectados con fibra óptica.



¿Cómo le fue a la empresa en este primer trimestre?



Nos fue bastante bie. Tuvimos un crecimiento del 9% en los ingresos. Esto, sin duda denota un avance en el negocio, especialmente en fibra. Lo más importante es que las personas cada vez más están empleando conectividad para incorporarse en todo el circuito económico. Esperamos mantener ese mismo ritmo de crecimiento durante todo el año.



(Vea: La fibra óptica no debería ser un privilegio en el país).



¿Cómo se han visto impactados por el dólar y la inflación?



Nosotros no somos ajenos a ese impacto macroeconómico, ya que la mayoría de las inversiones que hacemos se dan en moneda dura. Entonces al final los costos se terminan viendo impactados, lo que nos obliga a ser más eficientes y hacer las cosas de la mejor manera posible al interior de la compañía.



¿Cuáles son los retos que encuentran en el mercado local?



Uno de los retos que tenemos desde Telefónica es poder acelerar el despliegue de fibra óptica y llegar a más municipios de Colombia. Igualmente, buscamos llegar con otros servicios adicionales, tanto para el segmento hogar como para las empresas. Por ejemplo, en el lado de las empresas queremos ofrecer servicios de ciberseguridad, servicios de big data y nube, que son muy importantes para aumentar los ingresos.



El otro reto que tenemos está en el talento, ya que cada vez más el tejido empresarial está necesitando personal capacitado en temas digitales. Es así como a través de la Fundación Telefónica Movistar hemos capacitado a dos millones de personas en habilidades digitales, con el fin de que estas puedan estar a disposición del mercado laboral.



¿Cómo viene creciendo el segmento enfocado en empresas?



El sector empresarial en Colombia está teniendo cada vez más un proceso acelerado en digitalización, de hecho más del 75% de las empresas ha manifestado que está o va dar ese paso. En términos generales este segmento viene creciendo muy bien, en parte gracias al despliegue que se viene haciendo en fibra óptica.



¿Cómo ven la subasta del espectro 5G en el país ¿Ustedes participarían en ella?



Creemos que la subasta del 5G es una oportunidad muy grande que tiene el país. Lo primero, para corregir errores del pasado en cuanto a estructura y en cuanto a valores que no reconocían la dinámica del sector y las mejores prácticas que se han dado a nivel internacional.



Asimismo, creemos que es una oportunidad para acelerar la conectividad del país. Como lo hemos manifestado antes estamos interesados en participar en esa subasta (5G), pero también sabemos que es muy importante terminar de desarrollar todos los procesos ligados con el 4G.



(Vea: Lo que dice MinTIC sobre otras opciones de internet en zonas apartadas).



¿Qué debería tener en cuenta el Gobierno para esta siguiente subasta?



Desde la industria le hemos pedido al Gobierno que tenga en cuenta la seguridad jurídica, tener una visibilidad en el mediano y largo plazo sobre las condiciones en las cuales vamos a renovar el espectro. El otro tema también se enfoca en los costos, pero sobre todo en las condiciones generales que nos permitan hacer grandes apuestas.



¿Ya se sentaron con el nuevo ministro de las TIC?



Sí. Y sabemos que está comprometido con seguir conectando al país, con seguir con la ruta de la subasta, pero sobre todo cuenta con una agenda enfocada en la innovación y cómo se pueden generar mayores capacidades de digitalización en las empresas.



(Vea: ¿Y los operadores? La idea de Petro para internet en zonas apartadas).



¿Cuáles serán los frentes de su inversión?



Seguimos trabajando fuertemente en fibra. En este proyecto ya hemos invertido $1,5 billones, este año son cerca de $430.000 millones, también tenemos una inversión dirigida al servicio móvil. Igualmente, venimos ampliando la inversión en nuestros servicios y capacidades para poder acompañar a las empresas en su digitalización.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio