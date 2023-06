En Tenjo, colegios tienen internet con infraestructura propia

Archivo Particular

El proyecto Puntos Tenjo Digital, que inició en 2020, ha logrado establecer kioskos en las instituciones educativas más alejadas del municipio de Tenjo (Cundinamarcs) para conectarlos a internet de fibra óptica con infraestructura propia.



De acuerdo con las cifras aportadas por la Alcaldía del municipio serían "12 sedes educativas las que cuentan con internet de fibra óptica, esto representa el 60% del alcance total".



Estos puntos operarían totalmente gratis, según lo explica la Alcadía de Tenjo.



"En cada uno de estos puntos hay una persona capacitada para ofrecer ayuda a la comunidad cuando requiere de servicios como búsqueda de información, impresión de documentos, descarga de certificados, entre otros procedimientos a los que antes la comunidad sólo podía acceder dirigiéndose al casco urbano", aseguró la alcaldía.



Con esta iniciativa, Tenjo sería "el pionero utilizar recursos y una infraestructura totalmente propia", subrayó la entidad del municipio.



Según se informa, la inversión habría sido, hasta el momento, de 480 millones de pesos.



Sonia Patricia González Bernal, alcaldesa del municipio, confirmó que: "se pretende llegar al 100% de las instituciones educativas finalizando el año 2023, que implicarían una inversión adicional de 780 millones de pesos".



“Nuestro objetivo es brindar todas las herramientas y trabajar cada día para que la comunidad esté mejor. Estos puntos de internet que ya hemos puesto han sido de gran apoyo para ellos y seguiremos trabajando para llegar al 100% de esta cobertura”, agregó González.



Además, la alcaldesa explicó que "la iniciativa nació al ver la necesidad de tantos niños y niñas, jóvenes y adultos en las veredas más alejadas que no contaban con internet ya que por su ubicación geográfica, incluso, muchos operadores de servicio comerciales no tenían cobertura en esa zona".



Por su parte, Hernán Clavijo, ingeniero de sistemas y operador de servicios TIC de la administración municipal, dice que el objetivo de Puntos Tenjo Digital "no solo es otorgar internet de fibra óptica, sino que adicionalmente ha servido para hacer mejoras y poner en operación más de 100 cámaras de seguridad, pues solo habían en operación alrededor de unas 20".



PORTAFOLIO