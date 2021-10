‘El espectro debe tener el fin de cerrar la brecha digital’: Tigo

Ad portas de que inicie la renovación del espectro para los operadores móviles, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, en entrevista con Portafolio, destacó que se vienen adelantando negociaciones con el Gobierno frente a los precios del espectro.



Asimismo, el ejecutivo presentó un balance de cómo avanza el plan de conectividad de la empresa en el país y de su servicio Data Center.



¿Cómo avanza el plan de conectividad y de inversión, en especial en Medellín y Bogotá?



Nosotros el año pasado invertimos $1 billón y logramos instalar 2.358 antenas nuevas en el espectro de 700 mhz, lo que nos permitió ganar grandes reconocimientos. De esas antenas, prendimos 400 en Bogotá, lo que nos ha llevado a tener el doble de velocidad de descarga (29,39 de velocidad de bajada) frente a Claro (15,39 de velocidad de bajada). Lo anterior, según Ookla, no según Marcelo Cataldo. En Medellín, que es nuestra casa matriz, contamos con una gran cobertura 4G en todo el Valle de Aburrá . Asimismo, nuestra red de fibra en la capital de Antioquia tiene un alcance del 96%, eso se traduce en 8.500 kilómetros de fibra. Si bien no damos cifras de cómo van las inversiones este año, debo decir que desde el 2014 , que nos fusionamos, hasta el 2020 hemos invertido $8,4 billones. Y seguimos en ese proceso de invertir.



¿Cómo va el proceso de reforzar la conectividad en otros lugares del país?



Nosotros somos un operador nacional y nos debemos a todas la localidades. Y seguimos trabajando para tener 4G en más de 700 municipios del país. Es importante entender que nuestro propósito es seguir conectando a más colombianos y justamente el 90% de lo que invertimos va dirigido a las redes, tanto a la red móvil 4G como la red fija en fibra.



¿Cuál es el balance que puede realizar del negocio del Data Center?



Viene creciendo y esperamos seguir apoyando a más Pymes en el país. 700 empresas confían su información en nuestro Data Center y Cloud.



¿Cómo ve el nuevo estudio de la GSMA en el que destaca que Colombia cuenta con los precios del espectro más caros, en promedio con otros países de la región?



Sin duda este nuevo estudio de la GSMA pone en evidencia una vez más esta situación en el país. Y es que el valor del espectro es entre cuatro y cinco veces más costoso que en el promedio de Latinoamérica. Y si lo comparamos con Europa es entre 10 y 11 veces más. La realidad es que Colombia tiene los precios de espectro totalmente desfasados. Los operadores tenemos una plata finita y cuando se habla de inversión, el porcentaje más alto se usa para pagar el espectro y al final queda poco para invertir en la red. No obstante, si el costo del espectro fuera menor se invertiría más en red. Le comparto algunos ejemplos. Chile tiene un 91% de los usuarios de telefonía móvil en 4G, Brasil 77%, y nosotros no llegamos al 50%. Ese es el resultado de un espectro caro. El país tiene 10 millones de colombianos en 2G Y 3G. Un precio caro de espectro hace que las inversiones en las redes se tomen más tiempo y sean más limitadas. El espectro debe ser con el fin de cerrar la brecha digital, y no con un fin fiscalista. Y los operadores estamos ad portas de renovar nuestros espectros y estamos en buenas conversaciones con el Gobierno de buscar algo que ponga los precios del espectro a la realidad del mercado de hoy.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia. Cortesía

¿Cómo avanzan esas conversaciones?



Tenemos buena receptividad por parte del Gobierno. En cuanto cómo van las negociaciones, le puedo adelantar que hay una buena predisposición en las reuniones y el Gobierno entiende que ese activo hoy en el mercado tiene un valor totalmente diferente. Porque la renovación de un espectro no es lo mismo que un espectro nuevo.



¿Frente a la decisión de la CRC de declarar la dominancia de Claro, cómo ve el panorama?



Lo que hizo la CRC fue ponerle un nombre, un título. A los reguladores les falta terminar la tarea.



¿Con respecto a la deuda que tiene pendiente WOM con ustedes, la compañía se ha manifestado para realizar el debido pago?



Es una buena pregunta para los señores de WOM, a mí no me han llamado a que pase por el cheque de la deuda.



¿Qué se viene para Tigo en estos últimos tres meses que restan del año?



Se vienen muchas sorpresas para nuestros usuarios, además seguiremos conectando a más colombianos y prendiendo antenas en lo que resta del 2021.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio