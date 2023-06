Transición energética en Colombia: ¿será posible en el corto plazo?

Expertos reunidos en la conferencia 'Inside LatAm Colombia 2023', organizada por Moody's Investors Service, este 14 de junio, aseguraron que la transición energética que quiere poner en marcha el Gobierno colombiano no se dará en el corto plazo.



Algunas de las razones serían problemas en cuestiones ambientales y de energías limpias, además de las dificultades fiscales.



"El tema de la transición energética es de largo plazo, no es un tema de un Gobierno, y hay que dar señales de estabilidad jurídica para poder promocionar la inversión en energías renovables", manifestó la directora de Solarpack Colombia, Juliana Tascón.



En ese sentido, Tascón señaló que aunque desde 2014 Colombia trabaja "en una política para incluir energías renovables y promover la inversión" en ese campo, " se ha llegado a un punto en el que las señales que da la política del Gobierno no son las mejores".



Cambio de fuentes de energía

El presidente Gustavo Petro tiene entre las prioridades de su Gobierno una

transición energética que deje atrás la exploración, producción y consumo de hidrocarburos, y su sustitución por energías limpias, para poder enfrentar la crisis climática mundial.



Al respecto, asegura Tascón que "hablar de transición energética "no es solamente pensar en la energía eólica y la solar como matriz de generación" y alternativa a los combustibles fósiles, sino que "se tiene que ir más allá".



Luego, añadió "Colombia tiene un crecimiento de la demanda que hace necesario que siga habiendo inversión en energía y fortalecer la generación de energías renovables", dijo Tascón.



Aunque también reconoció que: "No se puede pensar en una transición energética si los tiempos de los proyectos son inciertos".



En general, los expertos destacaron que "los marcos regulatorios no se cambian de la noche a la mañana" y por eso es necesario que el Gobierno trabaje de la mano con las diferentes empresas y asociaciones del sector para poder impulsar las energías renovables.



En este misma vía, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y exministro de Minas y Energía de Colombia, concluyó que: "Necesitamos que haya una fuerte relación entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo",



La realidad fiscal

González dijo que para hacer una transición energética también hay que tener en cuenta el impacto fiscal de la sustitución de los combustibles fósiles ya que ese es un sector que genera un ingreso tributario considerable, equivalente al 3,6 % del PIB o "casi dos veces el recaudo anual de la reforma tributaria" aprobada el año pasado.



Según González, el Gobierno quiere "marchitar los combustibles fósiles lo más rápido posible" pero no ha dicho con qué se puede reemplazar su aporte a la parte fiscal.



Explicó su punto enfatizando en que la industria genera solo una tercera parte de la tributación que hacen los hidrocarburos, y en la agricultura esa proporción es aún mayor pues se necesitan "25 unidades para reemplazar una unidad del sector de hidrocarburos".



Finalmente, cerró afirmando que: "No tenemos un plan concreto, creíble, para hacer la transición energética, no tenemos cómo sustituir esos ingresos y mientras eso no sea posible no será posible hacer la transición energética".



