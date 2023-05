¿Entidades están preparadas para la transición energética? Petro opinó

Archivo particular

En el marco del XV Congreso Anual de Energía de Acolgen, el presidente Gustavo Petro señaló que hay debilidades institucionales, especialmente en temas ambientales.



Durante su intervención, manifestó que “estoy de acuerdo con ustedes: las entidades públicas (Upme, Anla, Ministerio de Interior) no están preparadas para este proceso”, dijo. Y añadió que “frenar un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto. Decirles que tienen que volver a presentar los procesos está matando a la humanidad”.



Esto en respuesta a la intervención de Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, quien manifestó que la matriz eléctrica está enfrentando una situación de estrés por cuenta de los retrasos en obras.



Apuntó que en 2020 ingresaron 16% de los megavatios programados, en 2021 fueron 17% y en 2022 fue 28%. Señaló que “si se adoptan las medidas correctas frente a los procesos de conexión, los tiempos para aprobaciones ambientales, junto con procesos eficientes frente a la sociedad, significaría una reducción de la mitad de los tiempos de construcción de los proyectos”.



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó que se están cumpliendo los tiempos para las decisiones de licenciamiento ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



Sin embargo, uno de los proyectos que fueron centro de la discusión durante la jornada fue la línea Colectora, que aún continúa en trámites y negociaciones con las comunidades. Así mismo, la línea de conexión de los parques eólicos Alpha y Beta para entregar energía al sistema fue negada por la autoridad ambiental.



El presidente Petro manifestó que cuando se idearon estas entidades “no tenían este problema (la crisis climática) en la cabeza. Por eso tienen que variar sus principios, porque esto se llama emergencia”.



Cabe recordar que estas afirmaciones del presidente se dan en paralelo a la reforma al licenciamiento ambiental, que adelanta la Anla, encabezada por Rodrigo Negrete.



De hecho la ministra Susana Muhamad dijo que desde el 29 de mayo se iniciarán las conversaciones sectoriales para hacer los cambios.



Hasta el momento, esta entidad ha entregado licencias ambientales a 22 proyectos de energías renovables no convencionales.



Así mismo, anunció que la licencia ambiental del parque solar Guayepo, que estaba en modificación, había sido aprobada. Este parque contará con 400 megavatios de capacidad instalada, con lo que es el más grande de este tipo en el país.



Gutiérrez manifestó que la transición está “en cuidados intensivos” y que por cuenta de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo se han desmontado 75% de los incentivos para tecnologías limpias.



Esto podría llevar a proyectos a ser inviables, por lo que llamó al gobierno para que se incentiven estas tecnologías.

