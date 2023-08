Habitantes de Soacha podrían quedarse sin transporte hacia Bogotá

Entre Bogotá y Soacha ha existido, desde hace un tiempo, un convenio de movilidad interadministrativo, pero, según se supo, Claudia López, la alcaldesa de la capital, envió una carta al Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha indicando que no tiene intención de renovar el convenio, que se vence el próximo 7 de noviembre.



De ser así, desaparecerían seis rutas que transportan diariamente 108 mil pasajeros entre el municipio cundinamarqués y Bogotá.



Para Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del Soacha, esto habría sido un "método de presión para que Soacha ingrese a la Región Metropolitana" y aseguró que durante su gobierno el municipio no se anexará a la capital.



Saldarriaga dijo, en conversación con Noticias Caracol, que la no renovación del convenio provocaría un efecto negativo en el bolsillo de los habitantes del municipio: los vehículos de servicio público de Bogotá no podrían ingresar a Soacha y viceversa.



Puntualmente, los buses intermunicipales no podrán pasar más allá de La Despensa en sentido Soacha - Bogotá ni de la estación de Bosa en sentido Bogotá - Soacha.



Con la decisión de López, 500 vehículos se verían afectados, es decir que varias familias quedarían sin un sustento, según manifestó la Alcaldía de Soacha.



Desde Bogotá, el distrito convocó de manera urgente la instalación de mesas de trabajo para acordar un proceso de transición para la finalización del convenio.



