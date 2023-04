Tribunal falló a favor de Invías y no deberá pagar $135.203 millones

El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del Instituto Nacional de Vías, Invías, y lo exoneró del pago de reclamaciones por valor de $135.203 millones pretendidos por el Consorcio SES Puente Magdalena.



Esto en relación con la ejecución del contrato que construiría de obras de infraestructura vial para la solución integral del paso sobre el río Magdalena en la vía Barranquilla – Santa Marta.



En sus reclamaciones, el Consorcio SES pretendía que el Tribunal condenara al Invías por supuestos costos indirectos como consecuencia de la mayor permanencia en obra; utilización de equipos por un tiempo superior a lo previsto inicialmente como consecuencia de la mayor permanencia en obra; mayores costos de mano de obra, entre otros.



No obstante, en el laudo se declararon no probados los perjuicios solicitados por el Consorcio SES Puente Magdalena, y en consecuencia no se profirió ninguna condena contra el Invías.



De esta manera, el Invías dijo que demostró que obró bajo los principios de planeación, eficiencia y transparencia durante la ejecución del contrato.



PORTAFOLIO