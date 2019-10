Unos 16 proyectos de APP hacen fila para su aprobación

Grandes autopistas, plantas de tratamiento de aguas y nuevos aeropuertos hacen parte de los proyectos privados que hacen fila en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para convertirse, si reciben los avales, en nuevas concesiones para el país.



Así reposa en la base de datos de Asociaciones Público - Privadas (APP) de la entidad, en la cual se detalla que solo este año se han presentado 16 iniciativas, en gran medida relacionadas con el sector de infraestructura vial y de transporte.



De estas, cinco están a la espera de ingreso para la evaluación por parte de los técnicos de Planeación, van en revisión de su prefactibilidad y ya pasó los primeros filtros y se encuentra en estudios de factibilidad.



MÁS AVANZADAS



Quizá la que mayores avances tiene, consiste en la ampliación de la Ruta 90, en la costa Caribe.



Particularmente, el proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una vía de casi 8 kilómetros que constituya una de doble calzada en la entrada de Manzanillo a Cartagena, en la carretera que viene desde Barranquilla. En total serían 13,52 kilómetros de construcción de vías, por cuenta de unas obras adicionales en dicha zona.



A renglón seguido se encuentran otra decena de proyectos que están en estudio de prefactibilidad por parte de diferentes entidades, pero en gran medida de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tiene a su cargo las vías de cuarta generación (4G).

La mitad tiene que ver con iniciativas de transporte, tanto vial como aeroportuario.



Así, por ejemplo, se plantea la construcción de una APP de iniciativa privada entre Duitama (Boyacá) y Málaga (Santander), de tal modo que la carretera tenga una segunda calzada, pero también que se solucionen puntos críticos que atraviesa la zona. Las obras incluirían mejoramiento, rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación, a modo de una concesión.



También reposa en Planeación una propuesta para ejecutar la llamada Ruta Magdalena Sierra Mar, que incluye los estudios, diseños, construcción, mantenimiento, operación, gestión social, predial y ambiental de la doble calzada del sector Ciénaga - Tasajera (en Magdalena) y su conexión con la variante Ciénaga.



Incluso, va más allá y plantea la a ampliación a cuatro carriles entre el peaje Laureano Gómez - Peaje Tasajera (en la vía Ciénaga - Barranquilla) y la repotenciación estructural de la doble calzada Ciénaga - Mamatoco.



El centro del país no se escapa de las APP que están en evaluación. Un caso particular lo estudia la ANI para Cundinamarca, que pretenden crear una concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la variante de Chía en la vía de este municipio a Cota.



Asimismo, una iniciativa más busca que dentro de Bogotá se realice una avenida circunvalar en el occidente, casi paralela a la Circunvalar que hoy pasa por lo cerros orientales de la capital del país.



“El proyecto consiste en la ejecución de una nueva Autopista Circunvalar del Occidente de Bogotá, de Norte a Sur, que contribuya a articular el área metropolitana de la ciudad, así como distribuir los movimientos periféricos, tanto los de largos recorridos, como los de agitación local, entre diferentes zonas y municipios cercanos”, asegura el estructurador.



El sector movilidad incluye, además, un proyecto para construir otro aeropuerto en Santa Marta. La idea, según los documentos del DNP, es que la nueva terminal permita “la expansión y reconversión urbana y desarrollo de la ciudad de Santa Marta y del departamento del Magdalena”.



OTROS PROYECTOS



Las iniciativas van más allá de la movilidad y la infraestructura vial. Basta con ver la idea de que el país tenga un Centro de Infraestructura y Tecnología Aeronáutica (CITA). La idea es que este complejo tecnológico satisfaga “necesidades del sector aeronáutico, tales como entrenamiento, investigación y desarrollo de tecnologías aplicables al sector aeronáutico del país y de la región”.



Además, en Palmar de Varela, Atlántico, desean construir una planta de tratamiento de aguas residuales, como sitio de disposición final para el municipio y otros aledaños. E incluso en Paipá, Boyacá, proponen una APP “para la estructuración y desarrollo de un hotel enfocado en turismo de aventura”.



LISTOS PARA CONTRATAR



Estos son algunas de las iniciativas privadas que siguen en estudio de prefactibilidad y factibilidad, y que el otro año podrían definirse su futuro.



No obstante, hay otra lista de proyectos que sí están listos para contratar, según una presentación hecha hace unas semanas por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Allí, la jefe de la cartera destacaba, por ejemplo, la iniciativa privada de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) tramo sur, la segunda parte de los accesos por el norte de Bogotá (por la Autonorte y la carrera Séptima), así como los ingresos a Cali desde Palmira.



En el Valle también se encuentran las carreteras entre Buga y Loboguerrero y Loboguerrero y Buenaventura, en tanto que en el Caribe se destaca la Troncal del Magdalena, nombre con el que hoy se le conoce al tramo II de la Ruta del Sol.



Este último comprende más de 270 kilómetros de obras y otros 260 de mantenimiento. Dichas obras podría contratarse el próximo año, ahora que terminó el principal pleito arbitral entre el Estado y la concesionaria que tenía a cargo este megaproyecto.