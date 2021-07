‘Van siete años con una exploración muy baja’

El balance en la exploración petrolera del país no es bueno. La afirmación es de Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), quien señaló que con un barril que supera los US$70, es posible pero no seguro que se reactive esta tarea.



¿Cuál es el balance de la exploración petrolera?



No es uno bueno. Las proyecciones de inicio de año se han ido ajustando ya que las condiciones de entorno no han sido favorables. El país lleva 10 pozos perforados de 40 programados, y solo 629 kilómetros en sísmica corrida de 2.300 agendados. Lo más preocupante es que llevamos siete años con una actividad exploratoria muy baja.



¿Cuáles son las razones de este rezago?



Entre las razones está la desaceleración de la industria por la crisis de precios de 2015 y la del año pasado, ya que lo primero que recortan las empresas es la exploración. También está no haber ofrecido nuevas áreas entre 2014 y 2018 y la pérdida gradual de competitividad, por costos de transporte, inseguridad jurídica, y una dificultad creciente para operar en territorio; además, otras causas como la pandemia que retrasó los proyectos, y este año el mal llamado paro nacional que golpeó a todos los sectores como el de hidrocarburos.



¿Con un barril que supera los US$70 es factible reactivar la exploración?



Es posible pero no seguro. Se requiere una serie de condiciones para poder operar en territorio, realizar una sísmica se ha vuelto casi imposible, igual que perforar un pozo. También, es necesario que haya estabilidad jurídica, hay gran preocupación por la proliferación regulatoria y legislativa, que cada día hace más difícil realizar los proyectos, así como por la multiplicidad y complejidad de requerimientos en el licenciamiento, los trámites arqueológicos, y en la consulta previa.



¿Cuál es el panorama en reservas de crudo y gas?



Un panorama sombrío. El último informe de la ANH muestra que el país ‘sigue raspando la olla’. Las reservas de crudo alcanzan para seis años y las de gas para siete, algo muy preocupante. Lo paradójico es que la prospectividad del país es interesante, hay petróleo y gas en yacimientos convencionales, no convencionales, y offshore; pero, por distintas razones, no se facilita su desarrollo; lo que pone en riesgo la autosuficiencia energética y la generación de ingresos fiscales y regalías.



¿Se podrían duplicar las reservas de gas natural?



Un informe de la ACP indica que el desarrollo de solo 11 proyectos permitiría aumentar la oferta actual en un 60% y asegurar la autosuficiencia hasta finales de la década. Estos proyectos aportarían 10 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) adicionales en 2021; 155 mpcd en 2023; y más de 700 mpcd en 2027. Pero la entrada al mercado de esta nueva oferta requiere superar distintas contingencias; ahí hay un trabajo conjunto importante por hacer entre Gobierno e Industria, para superar estas barreras y aprovechar el potencial existente y que ya está descubierto.



¿Cuál es el panorama del sector en el 2021 y 2022?



El país debe concentrar sus esfuerzos en recuperar la producción y aprovechar los precios altos, es infortunado que este incremento nos sorprenda con una producción en declive, incluso por debajo de los 700.000 barriles/día; es imperativo recuperar el bombeo y aprovechar este ciclo. Para lograrlo, es necesario que se viabilicen los proyectos, aplicar la ley en territorio para evitar y levantar los bloqueos, y garantizar las condiciones de entorno para el desarrollo de las operaciones. Ahí está nuestro principal desafío.