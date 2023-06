El gas, el 'salvavidas' de Venezuela para reactivar su economía

Venezuela ve un salvavidas económico bajo las cálidas y azules aguas del Caribe. A solo 50 kilómetros de Caracas se encuentran las segundas mayores reservas de

gas natural del hemisferio occidental.



El vecino país nunca ha exportado este combustible. Ahora, el presidente Nicolas Maduro está poniendo en marcha una apuesta de largo alcance para aprovechar esos vastos depósitos para reactivar la economía.



Económicamente, Venezuela atraviesa un momento crítico por la deuda incumplida, la inflación desenfrenada y las sanciones de Estados Unidos.



Recientemente, el Gobierno llegó a un acuerdo con la española Repsol S.A. y la italiana Eni SpA para aumentar la producción de gas de sus operaciones en Venezuela y exportar el excedente a Europa.



El mayo, una delegación gubernamental viajó a Londres para reunirse con una empresa y discutir la posibilidad de certificar los yacimientos de gas del país de acuerdo con las normas internacionales.



Ademas, las autoridades están presionando para construir gasoductos hasta una terminal de exportación en Trinidad y Tobago y encontrar formas de capturar gran parte del gas que Venezuela arroja a la atmósfera a través de la quema y las fugas. Eni y Repsol declinaron hacer comentarios.



El Ministerio de Petroleo de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.



Las ambiciones tienen sentido económico: hay una fuerte demanda de las naciones europeas que buscan reemplazar los suministros rusos, y Venezuela desperdicia más gas a través de la quema y las fugas de lo que produce el Reino Unido en un año promedio, el equivalente a alrededor de US$1.000 millones del combustible al año.



Las exportaciones podrian proporcionar valiosos dolares a la economía venezolana.



Sin embargo, seria una iniciativa increíblemente difícil porque las empresas energéticas más importantes de esta nación han sido expropiadas por miles de millones de dolares en inversiones sin indemnización.



Según el grupo de investigación energética IPD Latin America, solo para poner en marcha las exportaciones de gas se necesitarían unos US$500 millones en inversión.



"Dado el riesgo y la complejidad política involucrados, las negociaciones serán un desafió único", dijo David Voght, director general de IPD Latin America.



Los funcionarios de la Unión Europea buscan nuevos suministros de gas y han expresado su apoyo a las ambiciones de Venezuela, en parte debido a los beneficios medioambientales que conllevaría acabar con las antorchas y las emisiones.



Por su parte, Estados Unidos dio su visto bueno para que Trinidad y Tobago inicie conversaciones con Maduro sobre un acuerdo de exportación de gas natural en alta mar, en un esfuerzo por aumentar la seguridad energética en el Caribe.



Dado que la mayoría de las empresas occidentales de petróleo y gas no firmarían un acuerdo con Venezuela sin que EE. UU. les garantice que no serán objeto de sanciones, la administración Biden podría estar dispuesta a dar el visto bueno para contribuir a garantizar la seguridad energética europea.



Cabe aclarar que la legislación venezolana también permite a las empresas de gas extranjeras operar de forma independiente en su territorio, lo que la hace más atractiva que la industria petrolera, que exige asociarse con empresas estatales.



"En todo el mundo habría inversores interesados en entrar o volver a

Venezuela; la pregunta es a que ritmo invertirían en el sector energético del país", dijo Adrián Lara, analista principal de petroleo y gas para América Latina de la consultora Wood Mackenzie.



"El camino hacia la recuperación en la producción de hidrocarburos de Venezuela no sera un proceso rápido, incluso si el clima político mejora y EE. UU. alivia las sanciones", agregó.



Podría ser un momento fortuito para que Venezuela aumente sus suministros de gas.



La demanda latinoamericana crecerá un 1,4 % anual durante la próxima década, mientras que la producción regional caerá a una tasa anual del 5,6 %, según las previsiones de Wood Mackenzie.



Se prevé que países como Trinidad y Tobago, Colombia y Bolivia estén especialmente ávidos de suministro.



Al otro lado del Atlántico, los gobiernos europeos, que sufren la falta de gas ruso, se están centrando en llenar los depósitos al 90 % antes del próximo invierno. Y el mercado interno también esta sediento de suministro.



La escasez de gas es tan grave en Venezuela que gran parte de la población se ve obligada a cocinar con leña.



Sin embargo, no hay forma de que Venezuela pueda lograr avances significativos en la exportación de gas sin encontrar empresas dispuestas a invertir.



Y aunque las reservas venezolanas son enormes, las autoridades están en conversaciones con Geoex MCG, con sede en Londres, para cartografiar los yacimientos de gas y certificar su potencial.



Los planes de Venezuela con el gas

El plan es poner los datos a la venta a posibles productores a partir del próximo año. Venezuela ya posee las mayores reservas probadas de petroleo del mundo y llegó a bombear 3 millones de barriles diarios. Pero tras años de mala gestión económica, incompetencia en la petrolera estatal y sanciones, el país ahora solo produce 735.000 barriles diarios, según datos recopilados por la Opep.



Las autoridades venezolanas se centran en tres proyectos clave para poner en marcha sus ambiciones gasisticas:



1. El primero seria llegar a un acuerdo con Repsol y Eni para empezar a exportar desde su proyecto Cardon IV, frente a la costa del Caribe. Esto culminaría un esfuerzo de 17 anos de las dos empresas, que empezaron a explorar en Venezuela en 2006 y descubrieron gas en 2009.



2. El segundo es capturar el gas que Venezuela quema porque no tiene suficientes instalaciones de procesamiento, lo que convierte al país en el octavo peor contaminador del mundo en términos de emisiones de metano, según un informe de 2022 de la Agencia Internacional de Energía.



Maduro pidió a Repsol y a la francesa Maurel et Prom que firmen contratos para reacondicionar las anticuadas plantas de compresión para capturar el gas, según se supo.



3. El tercer proyecto es un acuerdo con Trinidad y Tobago para enviar gas de Venezuela al extranjero. Permitiría a la empresa estatal trinitense Atlantic LNG Co. procesar 295 millones de pies cúbicos diarios de gas en empresas conjuntas con BP Plc y Shell, y exportarlo después al Caribe y Europa.



Ya se han perforado cuatro pozos, pero hay que completar un gasoducto y otras infraestructuras, con un costo estimado de US$200 millones. Lara calcula que las exportaciones podrían comenzar en un plazo de cuatro a siete años si se llega a un acuerdo.



El momento es propicio para intentar aprovechar esta oportunidad con el

gas, según Francisco Monaldi, investigador de política energética latinoamericana en el Instituto Baker de Politicas Publicas de la Universidad Rice.



BLOOMBERG