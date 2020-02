Vía libre ambiental a otro parque eólico en La Guajira

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio vía libre para el montaje de un nuevo proyecto de fuentes no convencionales de energía renovable (Fncer) en el departamento de La Guajira.



Se trata del parque eólico Windpeshi, tercera iniciativa de energía limpia no convencional que recibe su licencia ambiental de la citada zona y que estará ubicado en el municipio de Maicao.



La infraestructura abarcará una extensión de más de 6.000 hectáreas, se construirá a unos 26 kilómetros del casco urbano y operará con 45 aerogeneradores que proveerán una potencia instalada de 200 megavatios (Mw), lo que equivale a dar energía a 40 millones de luces led de 5 vatios.



Así mismo, al año aportará más de 1'000.000 Mw, los cuales serán recogidos en la subestación y se conectarán al sistema de transmisión nacional (STN).



“Los proyectos asociados a Fncer, como los parques eólicos, contribuyen con la prevención de emisiones de gases de efecto invernadero”, señala un comunicado de la Anla.



La entidad ha otorgado en el último año certificaciones ambientales para acceder a incentivos tributarios en proyectos relacionados con gestión eficiente de la energía, así como de fuentes renovables no convencionales, con la capacidad de prevenir la emisión de 1.019.517 toneladas de CO2 equivalentes.



“El proyecto busca aumentar la generación de energías alternativas en 1.500 Mw en la matriz que hace parte del sistema interconectado durante este cuatrienio y, con ello, consolidar el proceso de transición energética en el territorio nacional”, explicó Rodrigo Suárez Castaño, director de la Anla.



Para la entidad ambiental, el avance de estas iniciativas de fuentes renovables permitirá apuntarle al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del Gobierno en cuanto el consumo energético razonable, eficiente y no contaminante y a la generación de energías limpias que aportarán al cuidado de la biodiversidad del país.