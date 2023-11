‘Como inversionistas necesitamos claridad en las reglas de juego’

Laurent Cavrois, CEO de la Vía Sumapaz y director ejecutivo de Vinci Highways para Latinoamérica, pide a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) más proactividad sobre los proyectos. Señala que es necesaria claridad en las reglas de juego que den seguridad a la inversión privada. Habló sobre el cambio de nombre de la concesión y las próximas entregas.



¿Cómo le ha ido a la concesión este año?



El año 2023 ha sido un año bastante excepcional para nosotros porque Vinci Highway tomó el control total de la concesión, adquiriendo 25% más, volviéndonos el socio líder de la concesión. También logramos el refinanciamiento a largo plazo por $2,6 billones. Eso fue una excelente noticia.



La tercera noticia es que aceleramos las obras y entregamos la UF4, que es cerca a Fusagasugá, y hace unos meses la UF1, que es el sur del proyecto.



¿Cómo va el avance de obra de las demás unidades funcionales?



Tenemos aproximadamente 145 kilómetros en este proyecto. Estamos a más de 40% de avance. Todavía nos quedan más o menos dos años de trabajo para culminar nuestro compromiso. Las entregas que mencioné cumplieron estrictamente con el cronograma que tenemos con la ANI, que a menudo se asocia este proyecto con muchos retrasos, porque hubo varios proyectos que no les fue muy bien, pero nosotros insistimos mucho en cumplir con nuestros compromisos en tiempo.



¿Qué decirle a los bogotanos que dicen que las obras saliendo de la capital no avanzan?



Es claro que van a ser cinco años de obra muy intensas. Estuvimos más de 6.000 personas con más de 100 frentes de obra. Realmente es una obra gigantesca que empezamos por el sur. Hoy vamos a enfocarnos en la parte norte de Fusa. Sí se percibe para todos nuestros usuarios que utilizan este tramo de la autopista, mucho más obras y una molestia, porque obviamente eso afecta los tiempos de recorrido. Estamos haciendo todo lo que podemos para disminuirlos.



¿Cuál es el plan para esta temporada alta?



Primero hay que decir a todos los usuarios que manejen con mucho cuidado. Son periodos donde hay más accidentes, porque las personas tienen más de ansiedad de llegar, entonces hay más tráfico. El año pasado en receso de Navidad y Reyes, no hubo un problema exorbitante sobre la movilidad. Creo que vamos a lograrlo este año también.



¿Cuáles son los siguientes tramos a entregar?



La próxima UF que vamos a entregar es la tres, que es la parte entre Boquerón y el peaje de Chinauta, que eso es para al final del año que entra. Luego en el 2025 se va a entregar todo el norte del trazado, entre Fusagasugá y la entrada a Bogotá, ese será el regalo de Navidad para el 2025.



Estamos trabajando mucho en la calidad de la experiencia en el peaje, desarrollando el peaje electrónico, el pago con tarjeta de crédito, eso se va a implementar también el año que entra. Además, vamos a abrir dos nuevas áreas de servicio, una en Fusagasugá y vamos a instalar paneles solares en todos los centros de operación para disminuir nuestra huella carbono.



¿Vienen cambios?



Vamos a olvidarnos de Vía 40 Express, que es el nombre de la concesión, nos vamos a cambiar a Vía Sumapaz, para traducir nuestro compromiso con el territorio y con un emblema que va a ser el Frailejón.



¿Cómo los afectó el congelamiento en las tarifas de los peajes?



Afectó mucho todo el sector. Es cierto que como inversionistas y sobre todo extranjeros, necesitamos una claridad y una estabilidad de las reglas de juego.



Nuestro compromiso es diseñar, financiar, construir y mantener. Una infraestructura pública es algo que pertenece al Estado y que va a retornar totalmente al Estado en un plazo dado y la contrapartida de eso es el peaje. Entonces, obviamente es el tema más delicado que se ha tocado. Entendemos que es una facultad del Gobierno de actuar así, pero también avisamos que eso va a ser muy delicado y lo está siendo. Nosotros esperamos a que el Gobierno tome las buenas decisiones, como lo que anunciaron, entonces estamos satisfechos por este rubro que es cumplimiento de contratos y restablecimiento de las tarifas.



¿Qué opina del mecanismo de subida?



Una vez que saltas un año ya es muy difícil regresar a la situación inicial. Si hay una claridad de la visión, si eso se cumple y se compensa obviamente la diferencia yo creo que es un buen plano.



¿Qué retos ve en el sector?



El reto principal ahora realmente es la ejecución, la impulsión de la inversión. El reto de Colombia es atraer más inversiones y luego ejecutar más proyectos, no es suficiente atraer, nosotros hacemos parte de la solución. Le solicitamos al sector y la ANI que sea más proactiva en arreglar nuestros problemas y los de los proyectos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio