Lluvias frenarían entrega de Vías 4G hasta ocho meses, según la ANI

La ola de construcción de obras concesionadas es una realidad que se ha tomado las carreteras, puertos, aeropuertos y entradas fluviales del país. Mediante este mecanismo, Colombia actualmente se encuentra en obra.

En entrevista con Portafolio, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo habló sobre los retos de la cartera, el avance de los proyectos 4G, 5G y férreos a su cargo, además de la apuesta del sector transporte en la economía de Colombia.



¿Cómo recibieron la cartera y la han percibido en estos dos meses?



Encontramos una entidad robusta en términos en del modelo de estructuración de proyectos por el esquema concesionado, un portafolio de esos proyectos en ejecución.



¿Sobre los proyectos portuarios y aeroportuarios?



En el componente aéreo hay unas concesiones que están en operación y mantenimiento, algunas con problemas, por ejemplo con Barranquilla que tiene algunas circunstancias desafortunadas con un concesionario que entró en incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la etapa de construcción de una de sus unidades funcionales y que suma un tribunal de arbitramento que le establece unas medidas cautelares.



Se suma además un proceso de ampliación de capacidad aeroportuaria que tiene unas posibilidades en el aeropuerto de Río Negro y Cartagena que están llegando a su límite de capacidad de operación por número de pasajeros.



Tenemos problemáticas de llegada al límite con algunas de las concesiones que obliga a la extensión de las mismas y que en simultaneo se estén revisando desde la ANI unas estructuraciones para iniciativas privadas.



En el ámbito portuario, tenemos abiertas 63 concesiones portuarias y algunas de ellas con cumplimiento con sus planes de inversión, otras con complicaciones en el cumplimiento de sus obligaciones.



William Camargo Triana (der.) junto a Guillermo Reyes, el mintransporte. Archivo particular

¿Y sobre el componente fluvial?



Hay tres proyectos, el primero sobre la navegabilidad del Río Magdalena, iniciativa que se declaró desierta. En Buenaventura con el tema portuario y el Canal del Dique. En vista de que en el primero fue declarada fallida la APP, por el momento queda pendiente el proceso con el proyecto del Canal del Dique.



¿Qué decir sobre estas iniciativas 5G (fluviales) que no pudieron darse en el país?



(...) Por el momento en el caso de Buenaventura, el dragado en las condiciones históricas que se había desarrollado en la zona se siguen manteniendo y prestando.



En el Río Magdalena pasa una situación similar, al momento que no se presentan oferentes a esa APP, el balón vuelve a los operadores habituales del Río, que termina siendo Cormagdalena, que en este momento está estructurando con el Viceministerio un esquema alternativo para encontrar una solución para el tema de navegabilidad del Río Magdalena.



¿Cómo ven los proyectos férreos y cómo trabajan en este sistema?



Hay tres frentes sobre esa iniciativa, primero es el institucional, una migración de la arquitectura que hoy tenemos dispersa sobre la ANI, el Invías y entes territoriales que hoy tienen componentes férreos bajo su gestión.



Sobre las Vías 4G, el gobierno anterior habló de dejar ocho entregas a diciembre. ¿Se logrará?



Tenemos 30 proyectos, cada uno de ellos tiene entre ocho y 10 unidades funcionales, son alrededor de 400 unidades.



Por tema de ola invernal estamos teniendo algunas afectaciones para finalización y entrega de algunos tramos. Estamos en un promedio de 68% - 70% avance de todas las vías 4G. Sin embargo, a la fecha tenemos varios tramos entre el 70% y el 99%.



En el balance de las 4G de las obras entre el 80% y 99% están Rumichaca - Pasto (98% de avance), Chirajara - Fundadores (98%), Autopista Mar 1 (97%) , Trasversal del Sisga (96%), Conexión Pacífico 3 (94%), Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó (89%), IP Neiva - Girardot (89%), Conexión Norte (87%) y Conexión Pacífico 1 (84%).



¿Cuál es el efecto de la ola invernal?



Por efectos de ola invernal estamos teniendo unos inconvenientes porque hay actividades de cierre que tienen que ver con estabilización de taludes, embarcación, cierres de unidades funcionales que por temas de eximientes de responsabilidad, no permiten que se entreguen al 100% antes de habilitarlos o darlas por entregadas.

Teniendo esto en cuenta hay tres tramos que están previstos para ser entregadas antes de fin de año, IP. Gica (5km de segunda calzada entre Boquerón y Coello Cocora), Proyecto Neiva - Espinal - Girardot (unidad Funcional 4B Guamo - El Espinal 20,05 km) y Autopista Mar 2, (entrega de obras: UF 2, - Variante de Fuemia, 14 km).

Paula Galeano Balaguera