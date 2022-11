Vías 4G no logran el objetivo fijado para el año 2022, ¿por qué?

La intención del gobierno anterior, de dejar entregados 12 proyectos viales de cuarta generación (vías 4G) antes de finalizar su mandato, no solo no se materializó, sino que varios de ellos tampoco quedarán listos este año.



Por factores como la intensificación de las lluvias, trámites ambientales y hasta procesos arbitrales, la ejecución de varios tramos se ha visto afectada.



Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en esas 12 vías entre abril y octubre la ejecución pasó de 83,9% 89,2%.



Cuando se inicia el Congreso Nacional de Infraestructura, la ANI anticipó que si bien se han entregado cinco de 30 proyectos, hay 25 que no han podido finalizar obra, o incluso algunos ni siquiera han podido empezar.



Incluso, solamente por el recrudecimiento del invierno hay 12 puntos críticos en vías ya terminadas o en construcción.



No obstante, hay obras que lograron avanzar hasta en 10 puntos porcentuales como es el caso de Autopista al Mar 2, la IP Cambao Manizales o Pacífico 1 .



Entre las obras que tienen mayor avance están Concesión al Mar 1, Rumichaca-Pasto y Chirajara-Fundadores, que cuentan con una ejecución del 99,3%, 99,7% y del 99,8% respectivamente.



Sobre la primera, la ANI le indicó a Portafolio que si bien las obras fueron entregadas en el mes de mayo, es decir un año antes del plazo contractual y ya se encuentra en fase operativa, el porcentaje restante corresponde a la validación de la interventoría, lo que lleva a que todavía no se conozca la fecha estimada de finalización total del proyecto.

Sobre Rumichaca- Pasto, si bien fue el décimo proyecto que la administración anterior reportó como entregado, las lluvias les han jugado una mala pasada a la hora de culminar las obras.



“En este momento el concesionario se encuentra terminando actividades de protección de taludes, obras de descoles, báscula, adecuación y/o culminación de conformación en Zodmes en el tramo comprendido entre San Juan e Iles, entre otras actividades menores, lo que no le ha permitido llegar al 100% de las actividades de obra”, señaló la ANI, que reveló que pese a lo anterior, esta estimando que su entrega sería en enero.

De los 44 proyectos a cargo de la entidad, estos imprevistos están contemplados en los contratos.



Sin embargo, tocan al cronograma y la posibilidad de terminar un tramo, podría tomar meses, según reconoció William Camargo, presidente de la ANI, quien dijo que estos temas “no permiten que se entreguen al 100% las obras antes de habilitarlos o darlas por entregadas”.



Al respecto el Ideam reveló que esta situación del fenómeno de La Niña podría intensificar y podría extenderse hasta el 2023, lo que pondría en vilo la fecha de entrega pactada de proyectos finalizados, por lo menos en el 2022, según fuentes de la ANI.

Es así como la entidad estima culminar únicamente tres unidades funcionales en lo que resta del año: uno en el proyecto Ibagué - Cajamarca, otro en la ruta Neiva - Espinal - Girardot y el último en Autopista al Mar 2.



Por otro lado, si bien hay obras que avanzan, otras se mantienen sin ningún avance de construcción. Según el reporte de la ANI se trataría de tres proyectos, en los que está el proyecto Popayán - Santander de Quilichao que se ha podido avanzar ya que el concesionario no cuenta con la totalidad de las licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para dar paso a la fase de construcción. En el proyecto Mulaló-Loboguerrero, el contrato sigue suspendido y está en proceso arbitral, para lo cual se están dando mesas de trabajo. Por último, sobre el proyecto ‘Autopistas del Caribe’, que está en etapa preoperativa, la ANI y el Gobierno pactaron mesas de trabajo para reestructurar el proyecto. Al respecto, Jairo Espejo miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), considera necesario avanzar y superar las demoras.



“Las vías 4G tienen dificultades del pasado que no se han podido superar por lo que el actual Gobierno debe gestionar su continuidad exitosa y así conectar al país”, señaló.

Sobre las obras del Bicentenario o 5G, es de destacar que la mayoría de los proyectos carreteros han sido adjudicados este año, lo que ha permitido dar una luz verde para empezar la fase de construcción. Entre las iniciativas están la Nueva Malla del Valle del Cauca, la Avenida Longitudinal del Occidente, la Troncal Magdalena 1 y 2, Accesos Norte de Bogotá y Buga - Loboguerrero - Buenaventura, que corresponden a la primera ola 5G



Este avance ha permitido que no solo estos proyectos sigan sino que al interior de la cartera de Transporte se tomó la decisión de invertir $50 billones para desarrollar proyectos de concesión a futuro. Además de contribuir a las vías del país, serán para impulsar el modo férreo del país como la Red Férrea Central, la red férrea del Pacífico o La Dorada - Chiriguaná, que hacen parte de la red mayoritariamente inactiva en el país.



En este mismo paquete se encuentra la importancia de impulsar los proyectos fluviales que están en discusión. Actualmente solo se surte el proceso para desenredar el proyecto del Canal del Dique, que si bien no ha logrado ver luz verde debido a la disputa en torno a su oferente Sacyr y luego por la decisión de la JEP, está en lista de espera de una nueva fecha para adjudicar finalmente la licitación.



