Vías terciarias de 420 municipios recibirán recursos

De los 206.700 kilómetros de carreteras que tiene el país, 142.284 kilómetros corresponden a vías terciarias o rurales, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), solo el 6% se encuentra en buenas condiciones.



De esta forma, se calcula que el 94% de esos corredores, es decir, más de 133.700 kilómetros, requieren atención inmediata para hacerlos transitables en el largo plazo.

De hecho, según esa entidad, en los últimos cuatro años no se destinaron recursos para hacer mantenimiento en esas zonas, factor que, sumado al hecho de que la mayoría de las vías no están pavimentadas o no cuentan con mecanismos para el correcto manejo de las aguas, ha ocasionado que se deterioren con facilidad.



(Lea: Gobierno destinará $500.000 millones a vías terciarias)



LO QUE CUESTA



Según estimaciones del Invías, llegar a intervenir y pavimentar todos estos corredores rurales podría costar entre $600 billones y $800 billones, por lo que hacerlo es un proyecto inviable para las finanzas públicas –al menos en el futuro cercano–, teniendo en cuenta que todo el presupuesto nacional del 2019 asciende a los $258,9 billones.



Y aún más, porque al revisar con detenimiento los recursos asignados al Invías- entidad encargada de gestionar estos proyectos, este año solo alcanzan los $3,4 billones, de los cuales, por cierto, alrededor de $700.000 millones se encuentran congelados de manera indefinida.



(Lea: Ya están en marcha proyectos viales para el 2018 por 2,1 billones de pesos)



“Precisamente porque somos conscientes de qué tan complejo es el panorama, en el que literalmente en muchas zonas del país las cosechas se pierden porque no hay forma de sacarlas de las fincas, decidimos diseñar un programa para dar el primer paso en el mejoramiento y mantenimiento de las vías”, señaló Juan Esteban Toro, director operativo del Invías.



COLOMBIA RURAL



El programa ‘Colombia rural’ cuenta con un presupuesto de $500.000 millones que serán ejecutados en el 2019, a través del cual se busca hacer obras de mejoramiento de vías terciarias en 420 municipios del país.



(Lea: Cafeteros construirán parte de vías terciarias)



El plan promueve que las alcaldías estructuren sus propios proyectos y elijan un corredor terciario en su territorio que necesite ser mejorado y que tenga alto impacto a nivel local, por tratarse de una vía agrícola, una zona afectada por la violencia o porque conecta con algún atractivo turístico.



De esa manera, el Invías evaluará todos los documentos y elegirá los 420 que considere prioritarios, a los cuales se les entregarán recursos, que oscilarán entre los $750 millones y los $1.000 millones.



Las obras serían contratadas directamente por las autoridades locales, utilizando los pliegos tipo, y la interventoría sería hecha por la entidad en mención. Esta entidad también actuaría como asesora.



De acuerdo con Toro, se espera que la ‘primera ola’ de las mencionadas obras arranque entre agosto y septiembre de este año. No obstante, el programa tendrá continuidad hasta el 2023, con la idea de que se consolide y se convierta en una política de Estado que tenga continuidad, independientemente del gobierno de turno.



De hecho, se prevé que el presupuesto destinado para el proyecto entre el 2020 y el 2023 sea de $1 billón en cada vigencia.



No obstante, los recursos asignados podrán aumentarse en tanto que los municipios sumen a ese dinero los recursos de regalías, lo cual debe estar estipulado en los documentos y se considera como un factor positivo en la evaluación.



Debido a lo anterior, las autoridades locales lograrían que las obras tengan mayor alcance, teniendo en cuenta que a cada municipio solo se le entregará presupuesto para mejorar un corredor de 5 kilómetros.



Ante esto, el Invías destaca que cada kilómetro mejorado puede costar entre $150 millones y $200 millones, por lo que consideran que las obras que podrían ser consideradas como pequeñas, responden a la manera de hacer viable el proyecto y de poder llegar al mayor número de municipios posible.



Así mismo, la entidad subraya que todos los municipios que se postulen hasta el próximo 26 de mayo en la página web de la entidad, recibirán apoyo económico para hacer mantenimiento de la totalidad de su red terciaria, independientemente de si son seleccionados para hacer obras de mejoramiento. La meta en este sentido es intervenir unos 50.000 kilometros de carreteras rurales. Es importante aclarar que este programa no contempla la construcción de vías totalmente nuevas.



“Para nosotros es muy grato poder decir que en cuatro días, a partir del sábado que fue cuando se lanzó el programa, ya se han inscrito 391 municipios, lo que demuestra la necesidad y el entusiasmo de las autoridades locales alrededor de su red vial. Con esto vamos en el 36% del alcance esperado, pero el crecimiento de un día a otro es muy significativo”, subrayó el funcionario.



Los departamentos desde donde más se han presentado proyectos son: Antioquia (48), Cundinamarca (45), Boyacá (41), Santander (41), Nariño (25) y Meta (20).



EL IMPACTO



De acuerdo con una investigación de la Universidad de los Andes, publicada en el 2016, la inversión en vías terciarias repercute directamente en la economía de los municipios, y más aún de los hogares rurales. En concreto, se estima que hacer una intervención en esos corredores aumenta en un 9% el ingreso anual de los hogares rurales y eleva en un 9,4% el consumo de los mismos.



Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha identificado una correlación entre la falta de disponibilidad de infraestructura vial de los municipios y las regiones, con los altos niveles de pobreza de sus pobladores.



NUEVOS MATERIALES



Según destacó Toro, el Invías está trabajando en la reestructuración técnica de la entidad. Entre las iniciativas más importantes se encuentra la renovación de la reglamentación relacionada con el uso de materiales aprobados para obras públicas, para lo cual se están adelantando pruebas piloto. “Los normas técnicas que rigen gran parte de nuestras actividades son de hace 50 años. En Israel, Europa y la misma Centroamérica se usan otro tipo de químicos y materiales que aquí no están normalizados y, por lo tanto, no se pueden utilizar, pero esperamos dar el salto a la innovación y poder utilizarlos en estas nuevas obras”, aseguró.



adrlea@portafolio.co