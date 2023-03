La oferta de vivienda social bajaría por nuevo ajuste de reglas

Desde el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el acceso a compra de vivienda tuvo un gran avance para los hogares más vulnerables con el subsidio de Mi Casa Ya, y si bien miles de colombianos han podido adquirir su primer hogar gracias a este alivio, la inflación, que derivó en una subida de 16% del salario mínimo, aumentó en más de $24 millones el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) para este año, donde son válidos estos alivios.



Ante la posibilidad de que los compradores que escrituran su inmueble este año tengan un déficit en su cierre financiero y puedan verse afectados, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), una modificación en el tope del precio de la vivienda VIS, vale aclarar que desde que inició el programa, éste está indexado al salario mínimo, siendo el valor máximo a pagar de 150 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Smmlv), con la modificación, este valor pasaría a estar atado a la Unidad de Valor Tributario (UVT).



En el artículo 238 del PND, se expresa así: “(...) la vivienda VIS es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo valor no exceda de 3.552 UVT. El valor máximo de la vivienda de interés prioritario será de 2.368 UVT”.



Es decir, que por ejemplo a 2023, año en que el precio de la UVT es de $42.412, una vivienda VIS no costaría $174.000.000 como lo hace ahora, sino $150.647.424, lo que significaría un aumento de $647.424 frente al año anterior y no $24.000.000. Además en el caso de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), su precio no sería de $104.400.000 (ya que son 90 Smmlv), sino de $100.431.616.



Sin embargo, el Gobierno podrá establecer excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por 3.947 UVT el precio para este tipo de viviendas, “cuando incorporen criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos establecidos, o se encuentren ubicadas en áreas consolidadas de la ciudad, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes y existan presiones en el valor del suelo”.



Esto parecería indicar que, para las grandes ciudades, el precio de la vivienda VIS sería hasta por $166.610.764 (analizando su valor con UVT de 2023), que sigue siendo un valor inferior a los $174.000.000 estipulados para este año.



Estos cambios, si bien benefician a los compradores, podrían abrir un hueco en los cierres financieros de las constructoras, las cuales ejecutan proyectos con una proyección de salarios como precio final.



Para Aurelio Díaz, presidente de la constructora Oikos, esta es una gran preocupación, que podría derivar en una baja en la oferta de vivienda VIS.



“El sector ha estado fuertemente impactado por la mano de obra y la subida en los salarios, y en el momento de desvincular el precio de la vivienda VIS del salario mínimo, muy posiblemente podrían entrar los proyectos en riesgo en el cierre financiero o no podrían ejecutarse los proyectos”, remarca.



Para Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el sector además atraviesa por un panorama inflacionario, donde la subida en los precios de los insumos para las obras, han afectado el margen de ganancias de las empresas.



“Hacemos casas para los que más lo necesitan, pero también generamos empleo para muchos hogares, ya tenemos condiciones que nos han venido generando campanazos de advertencia como lo que ha pasado con los desistimientos y la baja en las ventas”, dice.



Los otros cambios



Además, el artículo 238 permite que el Gobierno nacional establezca, un valor superior a las 3.552 UVT para construcciones en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, y de mano de obra, lo que mostraría una flexibilización del precio de vivienda VIS dependiendo la zona de construcción.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio