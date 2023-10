¿Cómo está el panorama de la construcción de vivienda en el país?

En el marco del congreso anual de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), en el panel: ‘El sector inmobiliario frente a los retos económicos y políticos’, expertos del sector señalaron que una política de reactivación es urgente para mantener los empleos y apalancar la industria, que completa más de 11 meses cayendo. Por su parte, voceros del Gobierno, aseguran que la política de la administración Petro, si bien ‘no es perfecta’, es el inicio.



En la reunión, en la que participó Laura Roa Zaidán, presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y Pablo Muñoz, presidente del Fondo Inmobiliario Colombia, mencionaron los desafíos de la industria, recalcando el potencial que tiene Mi Casa Ya para el resurgir del mercado.



Henao mencionó que el sector está en crisis, “es decir, toco el piso”. Agregó: “Hoy tenemos desistimientos que superan los 29.000, eso no es solo por las tasas o el factor internacional, esto se debe porque se generaron unas medidas de política pública qué desincentivaron la compra haciendo que las familias de los bajos recursos no tuvieran un cierre financiero”.



Mencionó que a través del subsidio de vivienda Mi Casa Ya la población entre uno y dos salarios mínimos fue bancarizada y pudo solicitar un crédito de vivienda, y que sin este pudo ser casi imposible que lo adquirieran.



“Antes de MCY se construían 89.000 viviendas, después llegamos a construir hasta 160.000 al año. Esto disminuyo la pobreza multidimensional. Hoy retrocedimos al menos dos décadas”, dijo.



A su vez, señaló que es necesario que el Gobierno revise su política contracíclica y si las medidas de focalización del programa funcionaron, “si están llegando a esos municipios 4, 5 y 6 o solo se paralizó el sector”.



Fue enfático en que, si bien se pueden realizar correcciones para evitar la dependencia de este subsidio, no es el momento indicado para hacerlo.



En cabeza del Gobierno, Laura Milena Roa, presidenta del FNA, mencionó que, si bien existe un gran reto en materia económica, se están tomando medidas.



“Somos conscientes que hay un reto grandísimo, pero también que el sector de la vivienda han sido muchas veces el sector de la economía y eso es lo que esperamos hacer con las medidas tomadas por el Gobierno. Desde el Gobierno estamos haciendo todo lo posible por reactivarlo de nuevo. No es la solución perfecta, pero es un inicio para que este sector se movilice y que más colombianos puedan acceder a una vivienda en el país”, cerró.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio