Zona de Parqueo Pago en Bogotá recaudó $800 millones

Desde el mes de noviembre, la Terminal de Transporte de Bogotá, en compañía del distrito, tomó la determinación de implementar en más de 17 zonas de la ciudad puntos de parqueo en la vía pública.

(Lea: Esta es la nueva Zona de Parqueo Pago en Bogotá).



La idea central del proyecto se focalizó en permitirle a la ciudadanía estacionar en espacios que hasta la fecha era prohibido, esto por un módico precio.



El valor de la fracción de 30 minutos va desde $2.600 a $3.000 para automóviles hasta por dos horas, (después, la fracción está entre $4.000 y $4.600). En el caso de las motocicletas, el costo es desde $1.800 a $2.000, y $2.800 a $3.200 respectivamente.

Ahora bien, pasados aproximadamente cinco meses desde que empezó el recaudo de los recursos, el proyecto ha obtenido $800 millones, los cuales han sido utilizados en su operación. A futuro, se espera que las utilidades sean invertidas en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y a la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).



Actualmente se han atendido 170.000 usuarios, de los cuales el 95% son de automóviles y 5% de motos.



“Hemos consolidado 1.600 cupos de servicio, desde la Calle 100 hasta la Calle 45, y entre la Avenida Caracas hasta la Autopista Norte y la carrera segunda. La siguiente área, irá desde la Calle 100 hasta la 127, esperamos verla en junio”, indicó Eduardo González, gerente (e) de la Terminal de Transporte de Bogotá.



A fin de año, la entidad espera cerrar con 13 zonas, del total de 17 que hay programadas. El siguiente espacio designado, después de Usaquén, será en la localidad de Barrios Unidos, seguido de Santa Fé, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda Usaquén y Fontibón.



No es un parqueadero



En estos meses, las personas han considerado que es más costoso el servicio en la calle, que además, ‘no cuidan el vehículo’. Ante esta afirmación, el gerente (e), indicó que la idea central del proyecto para realizar diligencias rápidas, por eso, se ‘penaliza’ a quienes usen más tiempo (2 horas) el espacio en la vía.



(Además: Inauguran dos patio- talleres de TransMilenio a las afueras de Bogotá).



“Queremos gestionar el espacio público, (...) no compite este servicio con los parqueaderos, si me voy a demorar, tengo la oferta del parqueadero”, añadió González.



PAULA GALEANO BALAGUERA