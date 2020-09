Ingredientes que debería tener el cóctel de reactivación de Bogotá

Con la reapertura de la economía y el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio, el país entero y las ciudades entran en una nueva etapa para enfrentar los contagios por coronavirus que todavía siguen al alza, por un lado, y por otro, contrarrestar los estragos que dejó la pandemia en la economía.



Por eso mismo, ciudades capitales como Bogotá, que tiene el mayor peso en el PIB nacional, son clave en ese proceso de reactivación, por lo que surge la pregunta sobre ¿qué debería llevar el plan de recuperación para la capital colombiana?



Recientemente, la Alcaldía lanzó el plan de reactivación para Bogotá, con el que busca crear algunos incentivos tributarios, sobre todo dirigidos a los sectores más golpeados por la pandemia, para promover la formalización y el emprendimiento. Sin embargo, el cupo de endeudamiento que tiene que aprobar el Concejo de la ciudad para financiar ese proyecto ya no se va a discutir en sesiones ordinarias, sino en extraordinarias.



A eso se suma que fue retirado del Concejo y se prevé que se radique hoy, según dijo en días pasados Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la capital.



Más allá del plan que prepara la Alcaldía y los programas sociales que creó para mitigar los efectos inmediatos en la ciudad como ‘Bogotá Solidaria en Casa’, los expertos dicen que para la reactivación de la ciudad será clave enfocarse en la transformación digital, los programas para impulsar las capacitaciones y el empleo de los jóvenes y, por supuesto, mitigar los efectos sobre la brecha de género, que se ha ido profundizando durante la pandemia.



Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, el papel de la capital es clave para el desempeño de la economía nacional en los próximos años. “Bogotá tiene una responsabilidad directa en la reactivación económica. Hay una agenda de bienes públicos urbanos y políticas públicas de empleo, que tienen que jugar en concurrencia con los planes de la Nación”.



En ese sentido, Angulo propone que más allá de las obras públicas y alivios tributarios del plan, se debería pensar en impulsar la digitalización y la conectividad inteligente. “La primera no debería ser vista como algo abstracto, está incentivando la transformación de todas las cadenas de valor y eso va a jugar un papel importante”, dijo.



En cuanto al aumento de la productividad, Cristina Vélez, vicepresidenta de articulación público privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó ayer que en cuanto al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la capital, que también se está revisando, se promueva un modelo de ciudad con múltiples nodos de desarrollo, que responda a las necesidades de la reactivación económica y con ello contribuya a consolidar y fortalecer la economía y la productividad.



“Es importante que dicho modelo de ciudad contribuya a una distribución territorial más equilibrada de las actividades económicas, facilitando su localización en otras áreas de la urbe, con normas claras. También es fundamental facilitar y agilizar la gestión y desarrollo de los 17 planes parciales de renovación urbana aprobados y procesos de transformación de áreas estratégicas de la ciudad”.



Por su parte, Andrés Zambrano, profesor asociado a la Universidad de los Andes, quien recientemente publicó, junto con David Arboleda, un documento sobre la vulnerabilidad después de la covid-19 y la respuesta a eso de una ciudad como Bogotá, explica que si bien le parece correcta la estrategia de alto gasto público para motivar la economía local financiada con endeudamiento, como propone el Distrito, “me parece que las obras en que se deben concentrar son aquellas que se pueden construir en el corto plazo y no las que pasen por más etapas previas a su construcción, que necesiten de diseños y conciliaciones”.



Otro punto clave que resaltan los expertos, sumado a los llamados que han hecho en varias ocasiones centros de pensamiento como Fedesarrollo, el plan de reactivación de Bogotá, y por supuesto de todo el país, debe lograr evitar que las brechas de género se sigan ampliando.



De acuerdo con Angulo, será crucial que se reabran los colegios, con el fin de no seguir aumentando la carga doméstica que están teniendo las mujeres en este momento, como se ha visto en los últimos datos de mercado laboral del Dane, en el que ellas están engrosando la cantidad de personas inactivas, pues en julio hubo un aumento de 1,9 millones de mujeres en ese estado, y 94% de ellas se dedicaron a los oficios del hogar.



Finalmente, para impulsar el mercado laboral tanto de mujeres como de jóvenes, también afectados por la pandemia, será crucial que se articulen los planes del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción, con los programas de la Alcaldía, con el fin de capacitarlos, promover el empleo y mitigar los efectos en estos grupos.



Mientras tanto, se espera que en los próximos días la Alcaldía de Bogotá lance una estrategia complementaria al plan para la reactivación de la ciudad.



INVERSIÓN EXTRANJERA



Sumado a la necesidad de recuperar el tejido empre- sarial y la pérdida de em- pleos, fomentar inversión extranjera también será clave. Según Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota, se estima que los proyectos de inversión que llegaron a la ciudad en 2019 generaron unos 93.000 puestos de trabajo directos e indirectos.



“Negocios como el desarrollo de software, los centros de servicios compartidos y las obras de infraestructura, entre otros, aparecen como unos de los que más puestos de trabajo generarán en la recuperación”.



