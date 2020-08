Ingreso solidario se extenderá hasta junio de 2021

El presidente Iván Duque confirmó que el programa ingreso solidario, creado para atender a la población más vulnerable del país en momentos en el que el país atraviesa por un momento difícil por la pandemia del Covid-19, se extenderá hasta junio de 2021.



“Ese esfuerzo, desde el punto de vista de red de protección social, no se ha visto en América Latina para enfrentar esta emergencia y yo creo que es algo en lo que Colombia ha mostrado progreso y ha sido reconocido por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), por muchos organismos internacionales”, dijo el presidente Duque durante una entrevista, en Blu Radio este lunes.



Desde el jueves pasado, el Gobierno Nacional inició la entrega del cuarto pago de Ingreso Solidario a 2,5 millones de familias.



Los pagos del programa, que ascienden a los $400.000 millones, se realizan de manera escalonada desde el 31 de julio a los hogares beneficiarios que se encuentran bancarizados.



Las entidades financieras avisarán a los beneficiarios una vez tengan el subsidio disponible. Actualmente, se adelanta la toma de municipios, liderada por los 35 directores regionales de la entidad, para encontrar a aquellos beneficiarios que a hoy no han podido cobrar uno, dos o la totalidad de los pagos.



Igualmente, desde el pasado 30 de julio y hasta el próximo 18 de agosto, los beneficiarios de Colombia Mayor tendrán disponible la transferencia monetaria correspondiente al pago del mes de julio por $80.000 y un pago extraordinario de $80.000, dispuesto por el Gobierno del Presidente Iván Duque como medida para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia del covid-19, es decir, son $160.000 el total de la transferencia para cerca de 1 millón 700 mil beneficiarios.



REFORMA TRIBUTARIA, POR AHORA NO



Así mismo, durante la entrevista el presidente Duque, afirmó que no es el momento de pensar en la aprobación de una nueva reforma tributaria, ni de castigar a las empresas con mayores impuestos.



“En medio de un pandemia no se puede hacer una reforma tributaria, este no es el momento de hacer una reforma tributaria”, dijo el mandatario.



Esta respuesta fue dada con respecto a un proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, que se radicó con varios cambios en temas de impuestos.



“Digo que no es el momento por dos razones: porque la pregunta es a quién le van a cobrar. Si volvemos a la discusión que siempre ha tenido el país, históricamente, y que en este Gobierno cambiamos, que era siempre pasarles la factura a la pequeña, micro y mediana y gran empresa, si les pasan la factura, pues las empresas invierten menos, contratan menos y se recuperan menos, y mucho más en esta condición”, manifestó el presidente.



Agregó que “si les pasan la factura a las personas que han visto afectados los ingresos en este momento, pues eso se traduce en que hay una menor demanda agregada en el país y, por lo tanto, se vuelve más lenta, más difícil y más compleja su reactivación”.



EMERGENCIA ECONÓMICA



Sobre la posibilidad de declarar una tercera Emergencia Económica, el Jefe de Estado señaló que “no quisiera anticiparme a eso. Nosotros ya hemos adelantado dos y la honorable Corte Constitucional ya se pronunció sobre la primera y viene ahora el pronunciamiento sobre la segunda. Entonces mal haría yo, en este momento, en aventurarme en hacer un comentario sobre esa naturaleza porque queremos analizar cuál va ser la valoración de constitucionalidad que dará la Corte”, explicó.



“En la medida en que nosotros vayamos recuperando vida productiva, creo que tenemos que seguir apelando a otras herramientas, incluyendo los trámites ordinarios de algunos proyectos de ley en el Congreso de la República, algunos con mensaje de urgencia, pero por ahora yo no quiero hablar de tercera emergencia”, puntualizó.