Inicia el embargo de cuentas a colados de TransMilenio

La Alcaldía de Bogotá empezó a tomar medidas drásticas en contra de los morosos que han recibido multas por colarse en Transmilenio. De acuerdo con la administración distrital, a la fecha hay 51 personas embargadas, cifra que podría aumentar en las próximas semanas, si se tiene en cuenta que hay 943 casos que están en la mira de la Dirección Distrital de Cobro.



De esta manera la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría de Hacienda fortalece sus estrategias para hacer efectivo el pago de las sanciones que, en su mayoría, corresponden a colados de TransMilenio.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lamentó “que se tenga que llegar a estas instancias e invitó a los ciudadanos a ponerse al día con el pago de las sanciones y a no volverse a colar en el transporte público”.



Cuando el ciudadano incurre en un comportamiento contrario a la convivencia -para el caso de TransMilenio, ingresar por lugares no permitidos, destruir, forzar o deteriorar puertas de estaciones y buses, evadir el pago de la tarifa e ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios diferentes a las puertas asignadas, entre otros-, el uniformado de la Policía diligencia la orden de comparendo, de manera física o digital. En caso de que la persona acepte su responsabilidad en lo sucedido, puede descargar el recibo y pagar el valor de la multa.



Sin embargo, para los casos en los que no se realiza el pago, el comparendo llega hasta los inspectores de policía, quienes finalmente deciden si imponen o no la multa, luego de citar a audiencia y evaluar lo sucedido.