Inicia la vacunación 348 días después del primer caso

En Sincelejo iniciará la vacunación contra el coronavirus en Colombia, la capital de Sucre tiene 696 vacunas de las 50.000 enviadas por Pfizer con las que comienza la inmunización.



Al tiempo en Montería, capital de Córdoba, se aplicarán 1.332 vacunas y con estas 2.028 inyecciones, el país emprende una carrera luego de 11 meses y 11 días tras la llegada de la pandemia que le costó la vida a 57.949 colombianos.



En el mundo ya se han aplicado 175 millones de dosis de vacunas y las primeras personas en el país, serán la enfermera Verónica Luz Machado de la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo y en Montería será, la doctora Clara Inés Patiño, médico intensivista del Hospital San Jerónimo.



Sincelejo y Monteria se han presentado hasta el momento 20.124 y 35.629 casos de coronavirus respectivamente y el país tiene la capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias pero por ahora solo tiene 50.000 dosis de vacunas.



“La capacidad irá en aumento en la medida que se incorpore el personal capacitado”, aclaró el ministro de Salud, Fernando Ruíz.



Con las vacunas iniciales se inmunizará al personal que trabaja en la primera línea de atención. “El segundo envío de vacunas llegará la próxima semana con otras 50 mil dosis y se espera vacunar a un número igual de personas, y con el tercer lote, pasados los 28 días se les aplicará la segunda dosis”, dijo el ministro.



Mañana la vacunación empezará en las capitales del país que recibirán 28.495 dosis, es decir el 56% del total.



Para Bogotá son 12. 562 vacunas, Antioquia tendrá 6.570 y de estas 4.599 son para Medellín, Cali contará con 5.184, Bucaramanga con 2.388, Barranquilla con3.120, en Cartagena se dejarán 1.260 y en el resto de Bolívar habrá 282 y en Cundinamarca habrá 1.770.



La primera ronda de vacunación terminará el martes 23 de febrero en Inírida, San José del Guaviare, Santa Marta, San Andrés y Puerto Carreño.



Para cumplir con el Plan, el sábado llegará un lote de 192.000 dosis de la farmacéutica Sinovac y se espera un millón más. “Las cuatro semanas de marzo llegarán lotes de 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Esta pendiente la programación de un lote de 117.000 dosis vía Covax con la misma farmacéutica”, agregó Ruiz.



Colombia es uno de los dos países en Latinoamérica habilitados para recibir vacunas de Pfizer por el mecanismo, además espera de la aprobación de AstraZeneca y de otro lote de Covax por un millón de dosis más para marzo, y así dar continuidad al plan sin interrupción.



EL AVANCE REGIONAL



Mientras que hoy Colombia empezará a administrar sus primeras vacunas, otros países de la región van más avanzados en el proceso, lo que incluso puede servir como ejemplo en la campaña nacional.



Y es que si bien hasta el momento se ven grandes diferencias en cuanto a la velocidad de la vacunación entre los distintos países, hay uno que está sorprendiendo no solo a la región, sino también a todo el mundo: el caso de Chile.



Según los datos de Bloomberg, el país suramericano ya ha inoculado un total de 10 dosis por cada 100 habitantes, lo que hace que el 10,1% de la población haya recibido al menos una dosis aunque, eso sí, solo el 0,3% estaría completamente inmunizado.



No obstante, estas cifras muestran que aunque Chile inició su proceso oficialmente el 3 de febrero, ya ha administrado 2.182.326 biológicos, poco menos que otros países de Europa como España que iniciaron a finales de diciembre.



El país, con alrededor de 1.400 puntos activos de vacunación, entre los que se encuentran colegios, centros comerciales, espacios públicos y estadios, ha llegado a administrar hasta 270.000 dosis en un solo día, y pretende llegar a 15 de los 19 millones de chilenos en el primer semestre.



Otro de los países que sigue avanzando es Brasil, que en estos momentos ha puesto 2,3 dosis por cada 100 personas, seguido por Costa Rica (1,5 dosis por cada 100 personas) y Argentina, (1,4 dosis por cada 100 ciudadanos).



Perú (0,23), México (0,57), Panamá (0,29), Bolivia (0,088) o Ecuador (0,047) todavía no llegan a la administrar una dosis por cada 100 personas.



En el mundo sigue liderando Israel, con 72 dosis por cada 100 personas, seguido de otros como Emiraros Árabes Unidos (47), Reino Unido (24), Estados Unidos (17), Malta (10), España (5,5) o Marruecos, con 4,8.