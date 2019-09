Inicia puja por repartir $43,3 billones de inversión de 2020

En el Congreso comienza esta semana la puja por la repartición del presupuesto de inversión, que para 2020 ascendería a $47,5 billones, desde ya, el debate está caliente.



Para esto, el Departamento Nacional de Planeación ya hizo un primer ejercicio de repartición, en el cual Bogotá, Antioquia, Valle y Bolívar reciben los mayores recursos para inversión, con cifras respectivas de $4,3 billones; $2,7 billones; $2 billones y $1,3 billones.



Sin embargo, estas cifras aún son preliminares, ya que fueron entregadas para la discusión en el Congreso cuando todavía el rubro de inversión era de $40 billones. No obstante, tras la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN), este aumentó $7,2 billones.



YA COMPROMETIDOS



En cualquier caso, independiente del monto total, de antemano hay $4,2 billones que no se pueden tocar por ser gastos inflexibles, de tal modo que quedan algo más de $43,3 billones por distribuir entre los diferentes departamentos, tarea que está en manos del DNP.



Y aunque las sumas y restas de una región a otra serán el punto de partida de las discusiones en el Congreso a partir de esta semana, ya hay 68 iniciativas que sí o sí recibirán dineros el próximo año.



La gran mayoría tiene que ver con proyectos de las autopistas de cuarta generación (4G), pero también con obras de mitigación climática y unos proyectos que se vienen haciendo en Colombia desde hace varios años.



En el caso de Antioquia, por ejemplo, hay $1,1 billones ya comprometidos, de los cuales más del 90% se usarán para vías 4G, pero también se destinarán dineros a obras asociadas a la ola invernal.



Así sucede en los demás departamentos, con excepción de algunos en donde se priorizaron proyectos previos a las 4G, tales como el Puente Pumarejo, la Ruta del Sol 2 y 3, la gestión del espacio aéreo en Caldas y la construcción del túnel de La Línea y sus obras anexas, pertenecientes tanto a Tolima como a Quindío.



Una vez seleccionados estos proyectos a lo largo y ancho del país, Planeación priorizó una cantidad determinada de iniciativas por cada región, ya que los recursos son limitados y solo se puede financiar un grupo de proyectos.



POR PRIORIZAR

​

Así, en el caso de Bogotá, el Gobierno tiene como prioridad los créditos y becas Icetex, los programas de eficiencia gubernamental, la financiación de la primera línea del metro y el mejoramiento del aeropuerto El Dorado, al cual les destinará poco más de $100.000 millones.



En Antioquia, por su parte, buena parte de los dineros se girarán a diferentes sistemas masivos de transporte, subsidios eléctricos y mejoras al sistema penitenciario y carcelario, así como a diversos proyectos de infraestructura de vías primarias, secundarias y terciarias.



Para el Atlántico las prioridades en obras públicas estarán enmarcadas en infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo, el mantenimiento del Canal del Dique y también de la Transversal del Caribe.



Boyacá trae consigo un caso particular, y es que durante el 2020 se le entregarían cerca de $30.000 millones para concesiones de vías férreas, lo cual podría implicar la reactivación de este medio de transporte en el centro del país.



En los demás departamentos el DNP hizo lo propio, pero este ejercicio es todavía un proyecto, por lo cual los congresistas buscan que sus respectivas regiones tengan mayores partidas, sobre todo ahora que el rubro de inversión aumentó en $7,2 billones.



No obstante, según Jhon Milton Rodríguez, senador ponente de esta ley, estos ‘nuevos’ recursos estarían ya comprometidos, pues irían a financiar, entre otras, “los subsidios de servicios públicos que beneficia a todas las regiones, que valen unos $2 billones” .



De hecho, el senador agregó que en los debates que restan buscarán, junto con otras bancadas, incluir varios artículos que permitan que algunas rentas que actualmente pagan los colombianos se vean reflejadas en mejores obras.



LOS OTROS $7 BILLONES

​

Con la inclusión de otros $7,2 billones al rubro de inversión, parte de estos recursos ya estarían asegurados, unos $2 billones, para asegurar los subsidios de energía y gas, además de otros $600.000 millones que cubrirían el déficit de vías terciarias.



Asimismo, se concretaría el giro de unos $100.000 millones al Ministerio de Agricultura para financiar programas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). En cuarto lugar, el Congreso le asignaría otros $1,1 billones al sector educación, que en total quedaría con $44,2 billones de presupuesto.



Además, $1,3 billones más tendrá la rama de Inclusión Social, que completará $12,6 billones, mientras que el de minas recibirá $1 billón más, según datos de los ponentes.