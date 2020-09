Inter Rapidísimo apuesta por envíos a través de drones

Inter Rapidísimo nació hace 32 años en Villavicencio como un proyecto personal de mensajería, hoy tiene cobertura en todos los municipios del país, y ahora apuesta a nuevos negocios. Recientemente incursionó en los Auto Envíos, un servicio para que las personas puedan enviar sus paquetes sin bajarse del carro, ahora están haciendo un piloto con drones, y tienen el plan de competir con Mercado Libre y Amazon.



“Esta empresa la comencé haciendo mandados con una bicicleta de segunda mano, y hoy somos la segunda compañía que lidera el negocio de los envíos”, dijo a Portafolio su presidente y fundador Norman Chaparro, quien mencionó algunos de los planes en los que está trabajando la empresa ante las nuevas necesidades del mercado.



¿Cuál fue el balance de los envíos en la pandemia?



Hemos experimentado un crecimiento de casi 100% en el tema de los envíos, debido a que la gente no se podía movilizar, pero de una u otra manera necesitaba seguir conectadas con sus familiares y clientes. Nosotros ahí fuimos un apoyo muy importante, esto hizo que se disparara la cantidad de envíos.



¿Cuánto es el volumen de despachos que moviliza Inter Rapidísimo?



Antes de la pandemia estábamos en un promedio de 1,6 millones envíos en el mes y ahora estamos en el doble, estamos entre 3,2 millones y 3,4 millones.



¿Creen que es una tendencia que se quedará o fue por la pandemia?



Tenemos pronosticado que baje con la apertura, pero no que se va a reducir tanto. Las personas han experimentado otra forma de negociar, el ecommerce ha sido algo fundamental.



La forma de comprar cambió, aunque todavía falta ajustar el ecommerce a la cultura colombiana, somos uno de los países donde más se maneja el efectivo, a pesar de la reducción del uso de billetes y monedas por el temor al contagio. El efectivo sigue siendo el rey como método de pago, por encima de canales digitales.



Como empresa de logística jugamos un papel muy importante, donde personas que todavía no están bancarizadas pueden recibir sus artículos y pagarlos en cualquier lugar de Colombia.



¿Qué tan amplia es la cobertura de Inter Rapidísimo en Colombia?



En este momento estamos en los 1.103 municipios de Colombia, y mínimo en cada uno tenemos una oficina. En Bogotá tenemos cerca de 500 puntos de venta. Estamos llegando a más de 2.280 puntos físicos. Estos canales de venta apoyan mucho las compras y ventas que se hacen por canales digitales.



¿En qué otras dinámicas están incursionando más allá de la mensajería tradicional?

Nos interesa seguir fortaleciendo nuestros servicios de logística, estamos trabajando en ofrecerle a nuestros clientes una plataforma a manera de marketplace, para subir sus productos y poder comercializarlos, vamos a ser una herramienta de ayuda grande a través de www.alcarrito.com, estamos a punto de salir.



Cualquier persona va a poder subir sus productos, y nosotros vamos a servir como medio de pago, y de entrega. Sabemos el liderazgo de Mercado Libre como Marketplace, y queremos entrar a participar, y competirle no solo a Mercado Libre, sino también a Amazon.



Hoy queremos ser el marketplace más grande del país. Conocemos el territorio y a nuestros clientes. Podemos ofrecer a nuestros aliados tener almacenamiento en varias ciudades, para cuando concreten una venta la entrega sea más rápida.



Recientemente anunciaron un servicio de drones ¿Cómo funciona?



Soy un enamorado del sistema de los drones. Inicialmente trabajaremos en el traslado de paquetes. Hicimos unas pruebas en el Amazonas, llevando medicamentos vitales entre municipios, pero nos hemos encontrado con una regulación muy fuerte que prácticamente impide volar.



Propusimos a la Aeronáutica Civil trabajar en equipo, aprovechar esta tecnología y que Colombia sea un referente. La Aerocivil nos dijo que hiciéramos las pruebas, organizáramos las horas necesarias y suficientes y estábamos trabajando en ello antes de la pandemia en Tunja.



Ya retomamos, pero la idea para Bogotá no es entregar envíos en casa, inicialmente lo haremos para ganar tiempo de punto a punto, tenemos varias oficinas satélites, y con este sistema nuestros mensajeros no tendrán que transportarse de una a otra, sino que vamos a consolidar todos los envíos en un paquete y a mandarlo con un dron, y eso nos reducirá hasta la mitad los tiempos. Es un complemento para agilizar y evitar los trancones.



¿Este servicio ya está operando? ¿Funcionará en todo el país?



Pensamos primero en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que son las que presentan mayor congestión. Estos desplazamientos no son tan económicos por el momento, pero estamos buscando que nos quede comprobada su funcionalidad para tener una financiación internacional y poder llevar el sistema a regiones más apartadas.



¿Cómo les ha ido con el sistema de envíos sin bajarse del vehículo?



Auto Envíos ha sido una maravilla, las personas ven en ellos una posibilidad de controlar el tema del contagio. Antes de la pandemia teníamos un Auto Envío y no tenía tanta acogida como cuando empezó la pandemia.



Tras cerca de 20 días de apertura no se han bajado las ventas, por el contrario para la gente la experiencia de ingresar y sin tener que bajarse de su vehículo, poder usar un servicio de mensajería, ha ayudado. La meta es antes de terminar el año tener 16 Auto Envíos montados, en este momento en Bogotá tenemos tres; estamos en Bucaramanga, Villavicencio y en Medellín.



¿Cuáles son los planes a futuro de la empresa?



En este momento otra parte muy importante está en el tema de recogidas, muchas personas empezaron a trabajar con domicilios en la pandemia. Desde Inter Rapidísimo les abrimos las puertas con un modelo que se llama Puntos de Atención Móviles. Apoyamos a las personas que quieran ingresar y les asignamos una microzona en la capital para que puedan atender.



Los hemos apoyado con pequeños vehículos de tres llantas, y les permitimos iniciar su emprendimiento a través de esta red. Eso está faltando en el mercado, y en Bogotá aspiramos tener 500 puntos de atención móvil antes de terminar el año.