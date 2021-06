Intervienen a la empresa de servicios públicos de Providencia

Archivo particular

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que tomará hoy posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina, P&K S.A.S. E.S.P.. Según el ente de control, se determinó que la compañía “no tiene la capacidad estructural y financiera para operar y garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes de Providencia y Santa Catalina, con la debida calidad, cobertura y continuidad”.



Desde la Superintendencia se indicó que la intervención fue ordenada pues la empresa se encuentra incursa en las causales 59.1 y 59.5 de la Ley 142 de 1994, las cuales se relacionan con deficiencias recurrentes en aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros que ponen en riesgo la prestación de servicio en estos dos municipios.



Además, la Superservicios indicó que identificó que se presentan incumplimientos normativos y regulatorios, escaso recaudo de tarifa, baja cobertura en acueducto y aseo y casi nula en alcantarillado.



“El esquema de prestación actual de P&K no es sostenible debido al bajo recaudo de la facturación, insuficiencia financiera, ausencia de permisos ambientales para la actividad de disposición final de residuos; así como dificultades para obtener los insumos y equipos necesarios para el tratamiento del agua, y las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta expedidos por la alcaldía de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota”, indicó La superintendente, Natasha Avendaño García.



La funcionaria manifestó también que no se evidenciaron mejoras en estos ámbitos, pese a las medidas de inspección, vigilancia y control que se adelantaron desde la Superintendencia antes y después del paso del huracán. Para adelantar el proceso de intervención, se designó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) como agente especial de naturaleza jurídica.



La toma de posesión, en la modalidad de administración, se adoptó mediante la Resolución No. 20211000195965 del 31 de mayo de 2021. La resolución dispone de un año para adelantar este proceso, término que podrá ser prorrogado, en caso de ser necesario.



Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda, el viceministro de Agua, Jose Luis Acero, informó que tras el paso del huracán la cartera desplegó “con rapidez un plan de acción para suministrar agua potable a toda la población y reestablecer el servicio de saneamiento básico”, para lo cual se adjudicaron más de $45.000 millones para la realización de 10 actividades que finalizan en agosto de 2021 y que corresponden al proceso de reconstrucción.



A ello se suma el proceso de intervención estructural a julio de 2023, que tienen un presupuesto de más de $203.000 millones.