Inversión en las regiones subiría 37% para 2021

Con una inversión de $58,5 billones, y un aumento de $1,8 billones en ese rubro, el Congreso de la República tiene hasta la otra semana para acordar los ajustes finales del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2021, que entrará a ser aprobado por el Legislativo. Con ese proyecto, también se dio a conocer que habrá $44,1 billones de asignaciones para las regiones, lo que significa un aumento de 37% con respecto a lo que se discutió para el 2020.



De forma preliminar, el Gobierno presentó ante el Congreso un documento en el que plantea cómo distribuir esas inversiones en las regiones. Esas decisiones serán clave, asumiendo el impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus en la economía de todo el país, y por lo que será necesario impulsar el empleo.



Según la propuesta, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca serán las regiones que más tendrán inversiones, con $5,1 billones, $4,7 billones y $2,9 billones, respectivamente.



Y los tendrán el mayor alza en sus recursos para el otro año serían San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Risaralda, Guainía y Arauca, con un incremento de 67%, 62%, 62% y 58%, respectivamente.



Esos montos, de acuerdo con el documento, serán destinados a proyectos y sectores clave para la reactivación, como es el caso de las obras de infraestructura, vivienda, programas sociales, salud y educación.



De hecho, en el documento destacan que el monto total de inversión tendría un incremento del 35%, en los que se destacan $24 billones para dichos sectores, lo que, entre otras cosas, permitirá financiar los programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor y la devolución del IVA, entre otros.



Asimismo, destacan que “en este año se girarán a los sectores de vivienda y agua potable, entre otros, un monto de $4,3 billones, que buscarán financiar obras de alto impacto en las regiones y generar empleo”.



En el caso del sector transporte, que incluye una inversión de $2,4 billones, este dinero se destinará a los programas estratégicos para la recuperación conocidos como ‘Concluir, concluir y concluir’; ‘Vías compromiso Colombia’; ‘Colombia rural’; ‘Colombia fluvial’ y ‘Vías verdes’.



Cabe apuntar que la asignación de recursos por zonas del país se hizo a partir de determinar si había proyectos que se podían destinar a una población específica (regionalizable), los que tienen un impacto nacional (no regionalizables), y aquellas iniciativas que todavía no se sabe cuál será el departamento beneficiado, porque depende de su demanda (por regionalizar).



Por eso es que de los $58,5 billones de inversión, $44,1 billones están destinados a los departamentos, y el resto está distribuido en las otras clasificaciones antes mencionadas.



“Es importante aclarar que, con el fin de realizar una comparación precisa de la regionalización, se elimina el efecto del proyecto del Túnel de la Línea tanto para 2020 como 2021, dado su impacto presupuestal, por lo que dicho efecto no está contemplado en las categorías”, dice el documento.



LOS CAMBIOS



Aunque ayer hubo una reunión entre el Gobierno y el Congreso para seguir revisando detalles de la nueva ponencia que se debatirá en las plenarias de Cámara y Senado, este diario pudo confirmar que los cambios definitivos fueron los que se acordaron el pasado miércoles. Allí se aumenta la inversión a los sectores de agro, ciencia y tecnología, cultura, educación, inversión social, programa para la primera infancia, salud, vivienda y turismo.



De acuerdo con uno de los ponentes del proyecto del PGN, se logró que el agro tuviera un incremento de $512.000 millones; ciencia y tecnología de $100.000 millones; cultura de $158.000 millones; educación de $353.000 millones; inversión social de $70.000 millones; programa de primera infancia del ICBF de $399.000 millones y salud de $203.000 millones, entre otros.



Tras ese acuerdo, el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para consolidar la versión final del PGN, para que posteriormente sea aprobada.