Inversión minera se resiente, pese a su papel crucial en la transición

La llegada a la presidencia de Gustavo Petro trajo consigo una serie de cambios con respecto a la percepción de ciertos sectores desde el Ejecutivo. Tal es el caso de la minería y el sector petrolero, con respecto a los cuales se ha referido en numerosas ocasiones, especialmente por los impactos en el medio ambiente.



A esto se suman decisiones que pueden disminuir la rentabilidad de los proyectos, tanto los que están en ejecución, como los nuevos. Por ejemplo, la reforma tributaria contempla una sobretasa para el impuesto de renta de las petroleras, teniendo como base el promedio de precios del año. De igual forma, ambos sectores se verán cobijados por la no deducibilidad de regalías, que aumenta la base gravable para ambos sectores.



De acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, esto llevaría a que el sector minero pasara a tener una tasa efectiva de tributación de 70,3% para el sector minero energético. Sin embargo, para el caso del carbón, esta pasaría a ser de 82,3%, para oro sería de 58,8% y en níquel llegaría a 53,7%.



Teniendo en cuenta que hay otras naciones de la región que cuentan con una menor imposición tributaria, voces del sector han advertido que esto podría desviar recursos que podrían llegar al país.



“La carga tributaria del país es alta, la inestabilidad jurídica nuestra no es la más conveniente y entonces para un inversionista extranjero el apetito por estar acá se baja, porque están más tranquilos en otros países”, aseveró Ricardo Gaviria, presidente de Cerromatoso.



Ahora bien, al analizar los datos de inversión extranjera directa, publicados por el Banco de la República se encuentra que la inversión en minería hecha durante 2022 fue la más alta registrada desde 2014. El año pasado ingresaron recursos por US$1.590 millones, un alza de 573% frente al dato de 2021.



No obstante, desde el segundo trimestre, el capital que ingresó al país empezó a caer, como se evidencia en el gráfico.



Un caso similar se evidencia en el petróleo, que a cierre de 2022, los recursos que ingresaron al país fueron por US$2.777 millones, un alza de 277% frente al año directamente anterior.



Este responde en parte a los altos precios del petróleo y de algunos metales como el oro, el níquel y el carbón. Sin embargo, hacia adelante con una moderación en estos precios, es probable que el sector vea una caída en los recursos.



Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), explicó que “la reforma le puso la mayor parte de la carga al sector minero energético, y cuando se pone esta carga y se crea la no deducibilidad de regalías la inversión se hace más difícil, porque la rentabilidad se va a ver afectada”.



A esto añade que las señales de intervención que ha dado el Gobierno también generan incertidumbre sobre los capitales.



Esto contrasta con los mensajes que ha enviado el Gobierno, con respecto a apoyar la minería de los metales estratégicos para la transición como el cobre o el níquel. De hecho, de acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se espera entregar 30 áreas de estos minerales durante el cuatrienio.



No obstante, grandes proyectos de cobre que vienen andando han enfrentado dificultades. Tal es el caso de Quebradona, que adelanta Anglogold Ashanti y cuyo proceso de licenciamiento ambiental no ha logrado salir adelante.



El presidente Petro, durante una visita a la región, afirmó que este no seguiría adelante, puesto que estudios habían demostrado que ponía en riesgo afluentes hídricos. La compañía respondió que esto no es así y que su proyecto puede convivir en armonía con el ambiente.

El sector petrolero también nota los efectos

Precisamente los factores que están impactando al sector minero se aplican para los mineros. De acuerdo con los datos registrados por el Banco de la República, a cierre de 2022, la inversión extranjera directa que llegó para petróleo fue de US$2.777 millones, con un alza de 277% frente al año anterior. No obstante, en los últimos trimestre la llegada de capital empezó a ver una reducción.



Ahora bien, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo, para este año por cuenta de la reforma tributaria dejarán de llegar al país US$370 millones, de los cuales, US$170 millones son en exploración y los restantes US$200 millones en producción.

Adicionalmente, las compañías afirmaron que los cambios tributarios, la incertidumbre por decisiones de política pública y la conflictividad social son las principales debilidades para realizar inversiones en exploración y producción en Colombia.



