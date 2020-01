Invest in Bogotá atrajo más de US$ 600 millones en proyectos en 2019

La agencia de promoción Invest in Bogota atrajo proyectos a la capital colombiana por más de 600 millones de dólares en 2019, con lo que cerró su mejor año en la atracción de inversión extranjera para la ciudad.



"Uno de los principales efectos positivos que tiene la inversión extranjera en la ciudad es el mejoramiento de la calidad de vida de muchos de sus habitantes. Precisamente en materia de empleo dichas inversiones generan más de 7.700 puestos de trabajo directos", afirmó el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.



Esos recursos llegaron en 48 proyectos, el número más alto para un año desde que la agencia comenzó operaciones en 2008. En ese sentido, la ciudad se ha fortalecido como un espacio atractivo para compañías de Tecnologías de la Información (TI) y para las operaciones de tercerización de servicios (BPO, por sus siglas en inglés) y centros de servicios compartidos.



De los 48 proyectos que atrajo Invest in Bogota, 14 hacen parte de esos tres sectores que aportaron 4.060 empleos y entre las compañías que llegaron el año pasado están Ixerv LAC, Nub8 y Grupo ARS.



(Así es el panorama de los emprendimientos que crecen en Bogotá)



"El segundo sector en el que Invest in Bogota gestionó un mayor número de proyectos de inversión fue el de ciencias de la vida, que incluye industrias como la de dispositivos médicos, farmacéuticos, cosméticos y servicios de salud, con 10 proyectos nuevos o reinversiones", detalló la agencia en un comunicado.



También llegaron 10 iniciativas de inversión para manufacturas de valor agregado, ocho de industrias creativas y cuatro de infraestructura. Por otra parte, los principales "aliados en materia de inversión" en la ciudad el año pasado fueron Estados Unidos, que apoyo 10 proyectos; Canadá, con cuatro, y Alemania, España, México y Francia, cada uno con tres.



(Las ventajas que ofrece Bogotá como destino de inversión)



"Además de inversionistas de países recurrentes como Estados Unidos, España, México o Francia, en 2019 apoyamos proyectos provenientes de Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí o Australia, lo cual muestra que Bogotá está despertando un interés en regiones del mundo que no se han caracterizado como grandes inversionistas en la ciudad", agregó Pérez.



Desde 2006, Invest in Bogota ha atraído 384 proyectos que suman cerca de 3.000 millones de dólares para la ciudad y han creado unos 45.000 empleos directos.



EFE