Investigarán a Avantel por uso ilegal de espectro

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció que la Agencia Nacional del Espectro (ANE) inició una investigación administrativa en contra de Avantel para establecer su responsabilidad en la presunta ocupación no autorizada del espectro asignado a Partners Telecom Colombia y, también, por continuar usando en 2020 el espectro asignado de forma temporal hasta diciembre de 2019.



Las denuncias del hecho las hicieron los operadores Claro y Tigo quienes señalaron que el presunto uso ilegal lo hace la empresa en las bandas de espectro que le fueron asignadas a Partners Telecom Colombia (TPC) en la pasada subasta de diciembre.



Entre las denuncias se incluyeron capturas de pantalla hechas con una aplicación que analiza el espectro y se muestra que la simcard de Avantel utiliza una franja de 10 MHz en la banda de 700 MHz, la cual fue asignada a Partners por el Ministerio de las TIC.



La otra investigación tiene ver con el funcionamiento y explotación en el rango de frecuencias de 773 MHz – 778, sobre las cuales Avantel tenía un permiso hasta el 31 de diciembre de 2019.



“Se realizaron las citaciones para notificar a las partes, en aras de garantizar el debido proceso. En este país la ley está para hacerse cumplir. Actuamos bajo el principio de la transparencia y la defensa del bien público de los colombianos. De ser necesario llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Abudinen.



Asimismo, la ANE ordenó el cese inmediato de las operaciones por parte de Avantel en el rango de frecuencias en las que no tiene autorización del MinTIC en aplicación de las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 y podrá continuar prestando el servicio a sus usuarios en las bandas en las que sí cuenta con permiso. Además la compañía podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción.



“Avantel se encuentra prestando sus servicios dentro del marco legal colombiano, e informamos que la compañía tiene acuerdos con operadores legalmente habilitados; estos contratos están ajustados plenamente a la normatividad nacional, por lo mismo, nos sorprende la decisión de la Agencia Nacional del Espectro en la parte resolutiva del acto administrativo, ya que no se ha tenido en cuenta la situación contractual en la cual nos apoyamos”, explicó el operador en un comunicado.



De igual forma apuntó que tendrán una colaboración estrecha con las autoridades, a quienes dará las explicaciones pertinentes.



“Estamos comprometidos con los colombianos, por quienes seguiremos trabajando para garantizar la calidad del servicio. Esperamos que este proceso no genere ninguna afectación para nuestros usuarios, especialmente, en medio de esta coyuntura donde es más necesario el acceso a mejores servicios de comunicaciones”, agregó la firma de telecomunicaciones.



Por el momento, Avantel solo tiene licencia del Ministerio de las TIC para usar la frecuencia de 2.400 MHz que obtuvieron en la subasta de hace seis años.



UN NUEVO CONFLICTO



Desde la llegada de Partners al país, los operadores han estado en continuos conflictos. El primero fue con la oferta que hizo 10 veces superior al precio base para uno de los bloques de la subasta de 700, 1.900 y 2.500 MHz. que luego lo devolvió, señalando el error.



El segundo fue la adquisición mayoritaria de las acciones de Avantel, en el marco del proceso de reorganización, en el que se encuentra Avantel actualmente, pues según sus competidores debe ser analizada por las autoridades competentes, en especial, si se puede seguir considerando como un operador entrante.



La tercera sería la disputa del uso indebido del espectro, pues pone de nuevo a las compañías en conflicto.