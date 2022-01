Invima aún no ha autorizado medicamentos para covid-19

Tras casi dos años de pandemia, autoridades de salud internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, han autorizado medicamentos para hacer frente al covid-19.

Algunos de estos son antivirales como el Remdesivir y el Paxlovid, el medicamento en pastillas de Pfizer. Así como anticuerpos sintéticos conocidos como Sotrovimab, Baricitinib, Ronapreve y los conocidos como antagonistas de la interleucina 6, que es una proteína que interviene en el desencadenamiento de la inflamación.



Así las cosas, y con la aparición de una nueva variante, que es 5 a 10 veces más contagiosa que las anteriores, es preciso preguntar cuál es el panorama de tratamientos en el país para combatir con el virus.



Ante esta cuestión, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, respondió a Portafolio que en el país aún no se han autorizado ningún tipo de medicamento para hacer frente al virus.



La autoridad sanitaria señaló que: “desde Invima nos permitimos informar que a la fecha el único medicamento autorizado y disponible contra el virus Sars-COV-2, son las vacunas que cuentan con Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia -ASUE-“.



Además argumentó que no hay solicitudes pendientes de aprobación. “De igual manera, es de aclarar que a la fecha no se ha radicado ante el Instituto ninguna petición de ASUE, ni se ha otorgado registro sanitario a medicamentos de síntesis química que traten la enfermedad covid-19”.



MEDICAMENTOS USADOS



En Colombia no se ha autorizado el uso de antivirales y, de hecho la Policía Nacional ha incautado varios cargamentos de Remdisivir, como en Cúcuta, que se confiscaron, en enero de 2021, 27 cajas con un valor de US$18.000 en el mercado ilegal.



Sin embargo, en el país si existen algunas recomendaciones, a manera de guías, que emite el Ministerio de Salud y Protección social para un manejo del paciente hospitalizado.



Edgar Lahitton, médico internista de la Clínica Foscal Internacional, conocida como Fosunab, señaló que los medicamentos usados para tratar hospitalizaciones son: el oxígeno, cuando hay una saturación baja; glucocorticoides, Dexametason, “para los que requieren oxígeno, los pacientes que no lo requieren no se benefician de corticoides”, indicó.



Otro de los tratamientos, a dosis bajas, para prevenir trombos, una de las causas de muerte por covid-19, son los anticoagulantes, específicamente Heparinas, “no se usa para anticoagular”, aclaró. También se usa, pero solo en condiciones muy específicas y puntuales, no para pacientes en general, los inhibidores de terleucina 6.



Respecto a los medicamentos que podrían evitar un curso grave de la enfermedad, pero que no están en Colombia, aparte de los antivirales y medicamentos ya mencionados, está el “Molnupiravir, sólo para mayores de 60 años, la Budesonida, inhalador, y laFlavuxamina”, señaló Lahitton.



Según Camilo Ernesto Pizarro, Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, actualmente se están “llevando a cabo reuniones con sociedades científicas, Invima y MinSalud para definir el uso de Anticuerpos monoclonales, Tocilizumab, y algunos antivirales”. Añadió: “nos queda esperar los resultados”.



