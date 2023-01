El origen del ‘divorcio’ de Irene Vélez y su viceministra de Energía

La fuerte polémica que hay al interior del Ministerio de Minas y Energía, por el documento de recursos y reservas de gas y petróleo, que únicamente fue conocido por la viceministra de Energía, Belizza Ruiz a través de Twitter el día de la moción de censura de la titular de esta cartera, Irene Vélez, tiene un complejo trasfondo que estalló meses atrás.

(Ministra Irene Vélez ratifica polémico informe sobre recursos de gas).



Si bien la ministra Vélez Torres dijo este miércoles en rueda de prensa que su todavía viceministra de Energía, al corte del 25 de enero, no había manifestado ninguna objeción al documento público -que no tiene ninguna referencia bibliográfica-, no respondió a las preguntas de periodistas sobre si efectivamente Ruiz había conocido el detalle del texto que estaba en construcción antes de publicarlo y si había podido hacerle comentarios o ajustes.

Fuentes conocedoras del enrarecido ambiente y clima laboral que se vive al interior del Ministerio, explicaron que, si bien Ruiz asistía el año pasado a los comités directivos que se hacen todos los lunes en la entidad, el tema del cuestionado diagnóstico nunca se abordó en esta instancia.

(Entidades adscritas a Minminas piden aceptar renuncia de viceministra).



De acuerdo con la información obtenida por Portafolio, los cada vez más fuertes roces entre Ruiz y Vélez se iniciaron cuando se adelantó el proceso para buscar la reducción de las tarifas de energía, que tuvieron el año pasado una fuerte alza, tema sobre el cual la ministra Vélez Torres buscó adoptar medidas fuertes para buscar una baja significativa, pero que pasaban por encima de la regulación vigente.

Sin embargo, uno de los momentos claves que marcó la decisión de Velez, de marginar a Ruiz de toda actividad relacionada con las competencias del Viceministerio, se dio, de acuerdo con las fuentes, cuando Belizza Ruiz hizo críticas al documento de hoja de ruta para la transición energética, elaborado por el asesor Alexander Gómez, quien ya no presta sus servicios a la entidad.

(Así le respondió Irene Vélez a su viceministra ante polémico informe).



Sobre este documento, que la administración de la ministra Vélez contrató a pesar de que el gobierno de Iván Duque, en cabeza del exministro Diego Mesa, avanzó con reconocidos asesores durante casi cuatro años en el tema, la viceministra Ruiz hizo varios reparos.

Los cuestionamientos tuvieron que ver con aspectos técnicos sobre el cómo, el cuándo y sobre todo, de dónde saldrían los recursos para apalancar la hoja de ruta de la transición energética, versión gobierno Petro.

Ministra Irene Vélez le pidió la renuncia a la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. @MinEnergiaCo

O estás conmigo o…



Desde ese momento, según explican las fuentes, la ministra Velez tomó la decisión de trabajar directamente los temas del Viceministerio con asesores que le reportan directamente a ella, como por ejemplo John Londoño y Leonardo Rojas, quienes fueron los encargados de redactar el polémico documento que hoy cuestionan expertos en la industria petrolera, como el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora.

Una decisión que, según personas consultadas, se salta la institucionalidad, toda vez que se estarían usurpando las funciones no solo del Viceministerio de Energía (que maneja los temas de hidrocarburos y energía), sino las del viceministerio de Minas.

(Ministra de Minas abre y cierra puerta a nueva exploración petrolera).



“Ese es el estilo de ella. Si no estás conmigo, te hundo”, afirmó una fuente consultada que pidió reserva de su nombre, quien también reveló que en la reciente gira del Gobierno en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), la ministra Irene Vélez encargó de la cartera al director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Carlos Adrián Correa, en lugar de hacer la delegación en el viceministro de Minas, Giovanni Franco Sepúlveda, como normalmente corresponde.

Y señalan las fuentes que los directivos de entidades como la Upme o del Servicio Geológico Nacional dejan aún lado su criterio técnico para acatar lo que la Ministra les indica.

OMAR GERARDO AHUMADA ROJAS

EDITOR DE PORTAFOLIO