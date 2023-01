Ministra de Minas abre y cierra puerta a nueva exploración petrolera

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo este miércoles que el "Gobierno nunca ha dicho que va a parar las exploraciones de gas ni de petróleo", luego de haber ratificado un polémico informe, el cual asegura que los reservas de estos recursos llegarían a 2037 y sobre el cual se estaría decidiendo no firmar más contratos de exploración y producción en el país.

Sin embargo, a pesar de haber manifestado que no se pararán las exploraciones y que los contratos con derechos adquiridos se respetarán, manifestó también que para nuevas rondas "la decisión sobre no otorgar nuevos contratos para la exploración es una decisión del Gobierno, no es una decisión de esta ministra; es del Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro y todas las carteras debemos mirar en esa dirección", declaración que se interpreta como un cierre de puertas a nuevos contratos.

“Hoy decimos, en este momento, con la información que tenemos, que los contratos vigentes, que son los 118 en exploración y 381 en total, entre exploración y explotación, pueden permitirnos hacer la transición energética. Si en un año hay otra información el presidente puede tomar otras decisiones", agregó la funcionaria durante su intervención.

Según Vélez, el Gobierno no le está dando la espalda al potencial gasífero, pues "el hecho de reconocer los recursos que tenemos nos permite que, en los contratos que existen, podamos hacer la mejor gestión posible para que se conviertan en reservas.

