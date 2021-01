ISA, la joya de la Nación que le dejaría al Gobierno $14 billones

Con el anuncio de Ecopetrol sobre su oferta no vinculante para adquirir la participación que posee la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), equivalente al 51,4%, se dio el banderazo oficial para la venta de esta empresa, considerada una de las joya más preciadas que tiene el país.



Pero en el proceso no solo se ubica la petrolera nacional, sino que también está el Grupo Energía Bogotá (GEB), conglomerado que a través de un comunicado afirmó que “ratifica su interés y disposición de presentar una oferta para la adquisición de acciones que actualmente son propiedad de la Nación en ISA”.



De igual manera, en la tercera posición de la línea de partida está el Grupo EPM, el cual ha expresado su interés por hacerse con el 51,4% de títulos de la citada empresa.



Pero más allá de establecer qué empresas del sector energético estén interesadas o no por ISA, la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿Qué la hace tan atractiva para que los ‘grandes’ entren en franca puja por su control?



“Es una apuesta visionaria desde el punto de vista estratégico, que convertiría a la empresa que se quede con ella en una compañía integral de energía y se posicionaría como un referente en el negocio de transmisión de electricidad, tanto en el país como en la región”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



De igual manera, se puede decir que el atractivo de ISA radica en que es un conglomerado multilatino con más de 52 años de experiencia y trayectoria, cuyo teatro de operación son los negocios de energía eléctrica, vías y telecomunicaciones, y TIC, con presencia en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica a través del trabajo de sus cerca de 4.000 empleados en 43 filiales y subsidiarias (58 en total sumando empresas con control compartido y otras inversiones).



BUENOS NÚMEROS



Así mismo, sus números despiertan el apetito de las multinacionales. A septiembre, los activos sumaron $52,3 billones, representando un incremento de 7,1% comparado con el acumulado de nueve meses en 2019. Y su capital bursátil se traza en más de $28 billones.



Además, la utilidad neta fue $1.412.690 millones, 17,9% más que en el mismo período del 2019. El margen neto alcanzó 19,8%, y los ingresos operacionales sumaron $7,1 billones.



De igual manera, el Ebitda ascendió hasta los $4,7 billones, 19,4% más que en los primeros nueve meses del 2019. Y el margen Ebitda fue 65,1% y 76,9% sin construcción.



De otra parte, la deuda financiera consolidada asciende a $21,4 billones, 18,8% más que al cierre de 2019.



“ISA se destaca por sus resultados financieros y operativos, y un plan de crecimiento robusto. También es reconocida por sus elevados estándares de Gobierno Corporativo y un excelente talento humano”, resaltó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Por su parte, Omar Suárez, gerente de Estrategia Renta Variable de Casa de Bolsa, recalcó que ISA, en transmisión de energía, cuenta con una confiabilidad del 99,99%, con Colombia (70%) y Perú (73%) como los países donde tiene mayor participación de mercado.



“En el negocio de concesiones viales, opera actualmente cerca de 907 kilómetros, con una participación de mercado en Chile del 39,3%”, señaló el experto.



NEGOCIO INTERESANTE



La enajenación del 51,4% que posee la Nación en ISA, y que lleva colgada la venta del 8,9% de la participación que también posee el Estado en Ecopetrol, es un negocio que el Gobierno Nacional venía estudiando desde hace varios meses, con el fin de captar recursos para poder seguir adelante y sin tropiezos con la reactivación económica, luego de la pandemia por la covid-19.



La operación, según analistas del sector, le permitiría al Gobierno Nacional reforzar su caja con más de $14 billones, y de paso no solo se fortalecerá el portafolio de ISA, sino además el de Ecopetrol si se llega a ser el jugador que se quede con el 51,4% de esta empresa.



“Desde el punto de vista de seguridad energética, es fundamental para la Nación que siga teniendo una participación mayoritaria accionarias en las dos empresas estratégicas del sector. Con la transacción se continuaría con esta sana costumbre, además de una optimización de recursos”, resaltó el ministro Mesa.



La oferta de Ecopetrol, que ahora está en manos del Ministerio de Hacienda, se realizaría bajo la fórmula de un contrato interadministrativo entre la petrolera y esta cartera. Además, cabe resaltar que para llevar a cabo esta inversión, no se requerirá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, ya que el Estado seguirá siendo el beneficiario real de las títulos de ISA y mantendría el control último sobre las mismas.



“Se hizo la presentación de la oferta (el lunes pasado). Viene un proceso en el que el Ministerio de Hacienda la analizará, y de ahí en adelante se realizará la debida diligencia. La compañía lleva año y medio analizando muchas alternativas e ISA siempre fue una de las primeras opciones”, explicó Bayón.



Aunque el líder empresarial no anunció el monto de la oferta, sí explicó que parte de los dineros de la misma provendrán de la venta autorizada y que está pendiente del 8,9% de participación del Estado en Ecopetrol, y así se completaría el 20% de la enajenación de la petrolera avalada por la ley.



El anuncio de Ecopetrol de hacer una oferta no vinculante por ISA, terminó por golpear las acciones de ambas empresas. En el caso de la primera, el título cayó 5,67%, abrió en $2.364 y cerró en $2.230, y en el de la segunda, decreció un 4%, inició en $25.000 y terminó en $24.000.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio