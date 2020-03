ISA suma nueva línea para la transmisión de renovables

Un nuevo proyecto para la transmisión de energía desde las fuentes renovables no convencionales que se desarrollan en el país, se suma a la lista de iniciativas para entregarle a la matriz de generación más de 2.500 megavatios (Mw) de corriente limpia.



La tarea quedó asignada a Interconexión Eléctrica (ISA), y su negocio de transmisión, que sigue con paso firme en su intención de sumar más kilómetros de líneas para entregar esta energía al Sistema Interconectado Nacional.



(Gobierno anuncia que no privatizará a ISA).

Así, la citada organización continúa apostándole a la descarbonización y flexibilización de la matriz energética en Colombia, a través de proyectos que posibiliten la incorporación de otras fuentes de energía más limpias y eficientes como la eólica y la solar.



Y lo hará con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión La Loma-Sogamoso de 500 kilovatios (kV), proyecto que le fue adjudicado en convocatoria pública por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), con el que reforzará el servicio en el norte del país y la entrada de energías limpias al sistema.



CARACTERIZACIÓN



El proyecto, que se desarrollará en los departamentos de Santander y Cesar (nororiente del territorio nacional), comprende una línea de transmisión a 500 kV y obras asociadas, que tendrá una longitud aproximada de 275 kilómetros, entre las subestaciones Sogamoso 500 kV (operada por ISA) y La Loma 500 kV.



“Es de nuestro mayor interés seguir impulsando no solo en Colombia, sino en todos los países donde estamos, el desarrollo de proyectos que permitan la diversificación de la matriz energética y que contribuyan, de forma efectiva, a la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones contaminantes”, anotó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.



(ISA incursiona en el negocio vial en el país).



El proyecto deberá entrar en operación el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que ISA empezará a recibir ingresos anuales por US$9,4 millones.



Con este, el grupo completa tres proyectos que facilitan la conexión de renovables no convencionales en Colombia (Cuestecitas-Copey-Fundación y Refuerzo Costa Caribe). Así mismo, la filial del grupo, ISA Intercolombia, estará a cargo de la ejecución y operación del proyecto.



PAQUETE DE PROYECTOS



La iniciativa La Loma-Sogamoso hace parte del paquete de 19 obras de transmisión trazadas por la Unidad de Planeación Minero - Energética y cuyas inversiones en total ascienden a $6,1 billones.



Según la entidad, las iniciativas para el tendido de líneas se ubican gran parte, en el norte del país.



De este total, 13 son del Sistema de Transmisión Nacional ($5,61 billones), mientras que seis son del Sistema Regional ($550.000 millones).



La Upme ha aprobado hasta la fecha 88 conexiones por 4.257 Mw de capacidad instalada desde proyectos de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (Fncer) de los 7.662 Mw que tiene programados en sus metas.



“El país está dando el salto en energías renovables no convencionales como la solar y eólica, ya que la participación en la matriz de estas fuentes debe ser más del 12% en el 2022. Este es un gran paso en estas nuevas tecnologías”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



La funcionaria destacó las inversiones estimadas en $7,5 billones que llegarán a Colombia con la incorporación de las Fncer, y señaló que el país sigue “en el camino indicado” al aumentar 50 veces su capacidad instalada para generación de energías provenientes del sol y del viento, pasando de menos de 50 Mw en 2018 a 2.500 Mw en 2022”.



Precisamente, registros sobre la capacidad de los proyectos aprobados de la Upme indican que hasta el momento 54 iniciativas solares han sido aprobadas para su conexión con 2.053 Mw.



Así mismo, seis proyectos de parques eólicos le han entregado a la matriz 870 Mw. Y le siguen en su orden, las centrales hidroeléctricas con diez iniciativas y 227 Mw, y tres de biomasa con 38 Mw.



“Con estas nuevas redes garantizaremos el abastecimiento de energía a largo plazo”, explicó a Portafolio un vocero consultado de la Upme.