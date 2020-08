Segundo tiempo de Duque: el turno es para la recuperación

Archivo particular

El remate del Gobierno del presidente Iván Duque estará marcado por el sello de la recesión económica que deja la pandemia del coronavirus. El efecto de esta coyuntura implica que la recuperación del crecimiento , al igual que la reducción del desempleo son los dos frentes claves para lo que resta de su periodo de gobierno.



(El segundo tiempo de Duque sería más duro que el primero).

Gremios, analistas y académicos coinciden en que el segundo tiempo de la actual administración será clave en la construcción de la imagen con la que el Gobierno cerrará su periodo el 7 de agosto del 2022, especialmente en torno al manejo económico y social.



Aunque las cifras de los principales indicadores muestran que lo difícil ya pasó, los analistas estiman que la recuperación es ahora la gran prueba que deben superar el Presidente y su equipo económico. De hecho, así lo dio a entender el mandatario en su intervención virtual ante el Congreso el pasado 20 de julio, al anunciar su compromiso con la reactivación y la generación de empleo.



Se trata de una tarea compleja, si se tiene en cuenta que incluso antes de la pandemia, la economía estaba creciendo a un ritmo superior al de los últimos cinco años, pero la desocupación continuaba creciendo.



Hoy, Portafolio presenta los principales retos que le quedan al Gobierno para la segunda mitad de su periodo, luego de haber analizado el balance de los primeros años, el cual se vio interrumpido por el quiebre que marcó la pandemia del coronavirus a partir de la tercera semana de marzo de este año.



De acuerdo con el análisis hecho el pasado lunes por este diario a los anuncios del presidente Duque el día de su posesión, además de la reactivación económica tras del derrumbe provocado por la crisis sanitaria, están pendientes al menos dos grandes reformas, –laboral y pensional– y una más –la tributaria– que se derivará de la recesión que deja la emergencia, y aunque no sea conveniente hablar de este tema en la actual coyuntura, todo indica que el Gobierno la presentaría al Congreso en el segundo semestre del 2021.



Por ahora, el mandatario puso en marcha un plan para invertir $100 billones en los próximos dos años, entre recursos públicos y privados, con lo que se generarían un millón de empleos. Además, el Gobierno deberá implementar o darles continuidad a los programas que están ejecución, enfrentar el difícil panorama fiscal generado por el mayor gasto, y buscar opciones de ingresos adicionales mediante la venta de activos, como lo señala el Plan Fiscal de Mediano Plazo.



Uno de los mayores retos para los dos últimos años, según el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es “recuperar la confianza entre compradores y vendedores, clientes comerciantes y productores, empresarios y trabajadores, administradores y proveedores, y deudores y acreedores”.



OPINIONES SECTORIALES



Analistas, académicos, empresarios y dirigentes gremiales coinciden en que la recuperación de la economía y la generación de empleo son los grandes retos del segundo tiempo de Duque. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que el gran desafío del Presidente es el diseño de una política pública para la generación de empleo. “A este Gobierno no se le va a recordar tanto por lo que hizo en los dos primeros años, sino por lo que va a hacer en los que vienen”.



A su turno, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que “los esfuerzos deben estar concentrados en la estrategia de reactivación económica que permita contrarrestar la situación de emergencia y el país pueda salir adelante con la menor afectación posible en el tejido empresarial y el empleo”.



Por su parte, Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de economía de Universidad del Rosario, afirmó que las prioridades económicas y sociales deberían enmarcarse en la recuperación. “Ojalá, aunque es poco probable, abonar el terreno para hacer reformas estructurales que nos permitan dar un brinco respecto a la senda de crecimiento”. Sepúlveda dijo que es clave que se fortalezcan los programas sociales y se dé impulso a programas de creación de empleo formal.



Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia, sostuvo que las acciones se deben combinar entre medidas de emergencia para contener el daño de la pandemia sobre las familias y las empresas, como se ha venido haciendo, medidas de rápida implementación para facilitar una recuperación, y la puesta en marcha de las reformas estructurales pendientes. Las empresas necesitan mensajes en este sentido para mantener a flote sus negocios y por tanto, conservar y crear nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, son muy buenas noticias, los subsidios anunciados para la compra de vivienda nueva VIS y no VIS”.



La economista aseguró que el Gobierno tiene el desafío de fortalecer la agenda de reformas estructurales en el Legislativo, especialmente, en lo que tiene que ver con flexibilidad laboral y costos de nómina para facilitar la creación de empleo, y la revisión de gastos públicos especialmente, en subsidios y pensiones para aumentar la equidad”, dijo.



Gustavo Toro, presidente de Cotelco, consideró que “el reto que tendrá el gobierno frente al sector turístico en los próximos dos años será lograr una recuperación sostenida de la industria, teniendo en cuenta que va a quedar muy maltrecha después de la covid-19 y que su recuperación será muy lenta. Por tanto, extender algunos beneficios que se han dado a las empresas es fundamental, proveer la liquidez necesaria para que las empresas puedan operar sin mayores inconvenientes”, Y, por supuesto, fortalecer la promoción tanto a nivel nacional como internacional, agregó.

En el sector agropecuario, el Gobierno planea trabajar en el desarrollo de las cadenas de frío, el riego, la concertación entre actores del sector alimenticio, recuperar la confianza en la producción rural, y hacer algunos ajustes en la política de crédito para el campo.