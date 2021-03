Javeriana, en ‘top’ 100 de universidades emergentes

La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia entró entre las 100 mejores instituciones evaluadas por el Ranking de Universidades de Economías Emergentes 2021, realizado por el Times Higher Education (THE), una revista británica especializada en educación superior, que es, junto con el Ranking QS y el Ranking Académico de Universidades del Mundo, de las publicaciones más relevantes en este ámbito.



La institución bogotana se ubicó en el puesto 94 de la medición, aunque vale destacar que allí participaron más de 600 universidades clasificadas dentro del Financial Times Stock Exchange Group (FTSE), donde se evalúan a países y regiones ‘emergentes avanzadas’, ‘emergentes secundarias’ y ‘Frontera’.



Enseñanza e investigación, ambas con una relevancia del 30%; Citaciones, es decir, la influencia de la investigación, con 20%; Perspectiva internacional, que combina personal, estudiantes e investigación (10%); y el Ingreso de la industria o transferencia de conocimientos (10%), son los ítems evaluados.



La Javeriana, que fue la única institución colombiana que aumentó de posición al pasar del puesto 97 en 2020 al 94 en 2021, obtuvo puntajes de 15,8 en enseñanza; 9,7 en investigación; 99,3 en citaciones; 45,1 en perspectiva; y 33,8 en ingresos, para un consolidado de 35,4 puntos en la clasificación.



En el puesto 190, la Universidad de Los Andes fue otra de las que se destacó en los resultados de la investigación. Aquí, sin embargo, el descenso en el escalafón fue de 33 posiciones, con respecto a los resultados del año anterior.



Colombia, en general, obtuvo una buena participación en la medición, pues aunque en rangos inferiores (entre 301 y 501), también aparecieron nombres como el de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga), la Universidad de Antioquia (Medellín), la Universidad del Rosario (Bogotá), la Universidad del Norte (Barranquilla), la Pontificia Universidad Bolivariana (Medellín) y la Universidad de la Sabana (Bogotá).



EL MUNDO



“Las universidades chinas dominaron el ranking de economías emergentes de THE 2021, ya que de 600 instituciones calificadas, ese país registra en el listado 91 centros educativos, siendo para Universidad de Tsinghua el primer lugar, y la Universidad de Pekín, el segundo”, dice el informe.



Seguido de este, India fue el segundo país con mayor representación (con 63 universidades).



Latinoamérica estuvo presente, además de Colombia, con instituciones educativas de Brasil, Chile, México y Perú.



Según THE, “las universidades que están excluidas del Ranking de Universidades de Economías Emergentes son las que no enseñan a estudiantes universitarios o tienen una producción de investigación menor de 1.000 artículos entre 2015 y 2019 (y un mínimo de 150 por año)”.



Asimismo, también pueden ser excluidas si el 80% o más de su producción de investigación se encuentra exclusivamente en una de las áreas evaluadas.