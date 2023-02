'No trabajaríamos con Avianca en el negocio con Viva': JetSmart

En entrevista con Portafolio, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, contó los detalles del negocio que planteó a Viva para adquirir las acciones de la compañía. Entre ellos, la aerolínea chilena espera mantener el modelo low cost y fortalecer su posición en la región.

¿Hace cuánto tienen presencia en la región?



Somos una aerolínea de bajo costo que fundada en 2016 y en el año 2017 empezamos nuestra operación con Bolivia vía Chile, en abril 2019 de Bolivia con Argentina y en 2022 Bolivia con Perú y al día de hoy, estamos operando 23 Airbus A320 y A321 todos de fábrica, nuevos. Hemos transportado más de 16 millones de pasajeros y tenemos en orden 101 aeronaves más con Airbus.



Desde el inicio, JetSmart ha sido un proyecto suramericano para establecer una aerolínea de ‘ultra low cost’ en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, entre otros. Esta es nuestra visión, queremos llegar a 100 millones de pasajeros y 100 aeronaves.



¿Por qué su interés de comprar Viva?



Ahora después de la pandemia, queremos crecer y llegar a otros mercados y ahí llega Colombia, es el tercer mercado más grande de Latinoamérica y el segundo más grande de Suramérica después de Brasil.



Conocemos el mercado, lo venimos volando con rutas desde Chile (Bogotá, Medellín y Cali hacia/desde Santiago y Cali - Antofagasta) y hemos seguido muy de cerca todo lo que respecta al mercado colombiano, creemos que tienen un gran potencial, vemos lo que está pasando y creemos que es el momento oportuno para hacer un inicio de negociaciones por Viva, que tiene una operación que nos gusta.



¿Cuánto costaría la transacción?

​

Por el momento no podemos adelantar esas cifras. Manifestamos nuestro interés de iniciar negociaciones con Viva, eso tendrá que tomar un tiempo oportuno para entender las características y condiciones del negocio.



Pero conocemos el mercado, la industria, el negocio, el modelo, la empresa y creemos que en ese contexto tenemos la capacidad y recursos para llevar a cabo la transacción.



¿Cuentan con el músculo financiero para esta operación en un contexto inflacionario y de devaluación en la región?

​

El modelo de JetSmart ha mostrado ser muy resiliente, hemos logrado no solamente pasar la pandemia, sino crecer un 60% de julio de 2022 a diciembre del mismo año, volando 79 rutas, es una operación cada vez más consolidada.



Nuestros inversionistas y accionistas están conscientes de nuestra intensión de mudarnos hacia Viva. Así que sí, creemos que podemos tener la capacidad para no solo adquirir la empresa, sino darle continuidad, operarla y crecerla.



Hay derechos económicos de Viva en manos de accionistas de Avianca, ¿cederán?

Eso corresponde a los accionistas de Viva y ver cuál es el curso que debería tomar. Creemos que somos una opción viable, muy atractiva y otra alternativa que, a diferencia de la otra, no tiene los desafíos de aprobación gubernamental, porque no existe ninguna concentración de mercado, no existe ninguna reducción en la competencia, al contrario, se fortalecería la libre competencia, el modelo nuestro es de low cost, lo venimos desarrollando por muchos años.



Somos parte de un portafolio de líneas aéreas de un fondo de inversión que maneja líneas aéreas en todo el mundo y ha extendido el modelo de negocio, así que creo que es una alternativa muy positiva para el mercado, los colombianos, el turismo y sobre todo para los inversionistas.



¿Algo les ha mencionado Viva?

Por el momento no, estamos a la espera de iniciar este proceso prontamente y estoy seguro que es algo que no pueden no revisar en detalle y nosotros estamos listos para iniciar de inmediato.



¿Existe de la posibilidad de trabajar codo a codo en este negocio con Avianca?

​

Nuestro interés es obtener el 100% de las acciones de Viva y operarla dentro del holding de JetSmart, no en pertenecer a otros grupos o generar otras alianzas.



¿Es un rotundo no a la posibilidad?

Es un no. Tenemos muy claro nuestro camino, nuestro plan de desarrollo a largo plazo y creemos que podemos generar valor al cliente con precios bajos y rutas nuevas, así que queremos seguir trabajando con nuestro modelo y nuestro plan.



¿Cómo quieren trabajar desde Colombia?

​

Nuestro modelo es bastante positivo. Por ejemplo, el mercado en Chile ha crecido desde nuestra llegada en más de 50%, volamos más rutas que no pasan por Santiago de Chile o por Buenos Aires que las que vamos directamente volando entre ciudades interregionales directamente.



Iniciamos Perú recientemente, tenemos 7 vuelos desde Arequipa y en Chile tenemos bases de operaciones fuera de Santiago.



Estamos convencidos que nuestra propuesta le va a traer a Colombia menores precios, más turismo, más empleo y ese modelo está comprobado en el mundo, son de los más exitosos financiera y operativamente. Creemos que tendrá este trabajo un beneficio a largo plazo en el desarrollo del país.



Ante de que Viva declarara su difícil situación, ¿tenían la lupa en comprar otra colombiana?



Nosotros participamos en el proceso de audiencia pública el 24 de noviembre solicitando rutas domésticas para JetSmart en Colombia. Ese proceso aún continúa y esperamos una respuesta pronta al respecto.



Siempre hemos considerado a Colombia como un mercado estratégico y como parte de lo que visualizamos que sea JetSmart en Suramérica. Estamos enfocados en esta opción.



De adquirirla, ¿Mantendría la marca tal cual?

​

Parte del proceso de negociación es entender los detalles de la operación, vemos que se ha llevado un desarrollo muy positivo de Viva en los últimos años, son decisiones que se tomarían más adelante.



¿No les da temor entrar a operar una aerolínea (como otras) que opera a pérdidas? Es un negocio cambiante…

​

Esta es una industria cíclica, existe eso, es la realidad. Vivimos en una región que tiene alta volatilidad de múltiples aspectos, llámese política o económica, pero nuestro plan de largo plazo es muy claro, sabemos que el modelo de bajo costa funciona y es muy rentable y estamos dispuestos en este momento a invertir para el futuro.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA