Jornada de paro afectó comercios y al transporte

En medio del tercer pico de la pandemia, y a pesar de la decisión del Tribunal de Cundinamarca de prohibir las marchas de este 28 de abril en rechazo a la nueva reforma tributaria del Gobierno, la jornada de protestas se llevó a cabo y, aunque fue en su mayoría pacífica, se vio opacada por varios hechos vandálicos.

Desde Fenalco, el gremio de los comerciantes, se rechazó el resultado de las protestas, que derivó en afectaciones a varios establecimientos de comercio. Si bien al cierre de esta edición no se habían cuantificado las pérdidas desde el gremio, el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal, aseguró que “una situación como esta en este momento significa un retroceso en el esperado camino de la reactivación”.



Los sistemas de transporte masivo fueron algunos de los afectados. En Bogotá durante el día se registró el cierre de los portales de Suba, Usme, Portal 80, Américas y finalmente la alcaldía ordenó finalizar la operación del sistema a las 5:00 pm.



Según reportó el diario El País de Cali, nueve buses del sistema MÍO fueron incinerados y 18 estaciones vandalizadas. El Ministerio de Transporte rechazó los hechos que afectaron el sistema tanto en Transmilenio como en el MÍO.



Además de estos hechos, se registraron ataques a establecimientos bancarios en varias ciudades.



“El vandalismo simplemente no es aceptable. Cuando se destruye un bien público se está destruyendo un bien de toda la ciudadanía que nos ha costado mucho esfuerzo lograr como sociedad. Protesta no es sinónimo de vandalismo, el vandalismo es un atentado contra la democracia”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



En relación al orden público, en Cali fue derribada en horas de la mañana la estatua de Sebastián de Belalcázar, y la alcaldía tuvo que recurrir al pie de fuerza con Ejército, Policía y Esmad para contener las protestas, y el toque de queda, programado para las 8:00 pm, inició a las 3:00 pm.



En Medellín, el alcalde Daniel Quintero ordenó toque de queda a partir de las 6:00 pm en la comuna 10 Candelaria, en el centro de la ciudad, mientras que en Bogotá se mantuvo el toque de queda y la alerta roja desde las 8:00 pm.



“La inmensa mayoría de la ciudadanía hizo valer su voz de manera pacífica, sin embargo tuvimos muchas perturbaciones al sistema de transporte público”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien solicitó a la ciudadanía culminar su jornada laboral sobre las 2:00 pm.