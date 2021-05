Nuevo ministro de Hacienda busca generar consenso

El nuevo ministro de Hacienda de Colombia está intentando tener éxito donde su predecesor fracasó: crear consenso en torno a una propuesta para equilibrar el presupuesto sin recurrir al tipo de aumentos de impuestos que desencadenaron violentas protestas en todo el país.



José Manuel Restrepo tomó las riendas de la economía colombiana diciendo que quería enviar un mensaje de estabilidad financiera a los inversionistas.



Prometió presentar un nuevo plan consensuado para recaudar 14 billones de pesos (US$3.700 millones) en ingresos que no dependerán de aumentos de impuestos generalizados sobre bienes y servicios públicos.



"Hay unos temas en donde pueden lograrse puntos de consenso", dijo en una entrevista de radio el martes.



"Pero, claro, se necesita un sentido de grandeza para abrir esos espacios de diálogo constructivo y entender la importancia del ajuste que Colombia necesita".



La crisis expone un abismo entre los países ricos y pobres que se ha exacerbado por la pandemia. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea gastaron billones de dólares en estímulos sin apenas hacer ruido en sus mercados de deuda, Colombia está desesperada por evitar la ira de los vigilantes de los bonos.



Uno de los pocos países latinoamericanos que ha pagado sistemáticamente sus deudas, ahora está luchando por controlar su déficit presupuestario y evitar las rebajas de calificación crediticia que podrían elevar los costos de endeudamiento.



El peso colombiano cayó 0,6% el martes a 3.827,95 por dólar, su nivel más débil desde principios de noviembre, mientras los inversionistas esperaban conocer detalles sobre el plan fiscal.



Restrepo, un economista respetado en su país que ocupó el cargo de ministro de Comercio desde 2018, asumió el mando de la cartera de Hacienda cuando Alberto Carrasquilla se vio obligado a renunciar después de que la decisión del presidente Iván Duque de retirar su propuesta fiscal no lograra calmar a los manifestantes.



"Tiene un tono muy conciliador y eso es lo que se necesita ahora", dijo Andrés Pardo, ex asesor económico de Duque quien ahora se desempeña como estratega jefe de mercado para América Latina de XP Investments.



"El mercado sigue centrado en la reforma tributaria y las aguas aun están turbias, pero soy optimista con este nuevo ministro".



Prácticamente todo el Congreso colombiano, incluido el propio partido Centro Democrático de Duque, se opuso al proyecto de ley tributaria inicial del Gobierno porque elevaba los impuestos a la clase media antes de las disputadas elecciones presidenciales del próximo año.



Carrasquilla dijo en un comunicado a última hora del lunes que su permanencia en el Gobierno "dificultaría la construcción de los consensos necesarios de manera rápida y eficiente".



Su partida se suma al caos en la nación andina, que lidia con unidades de cuidados intensivos casi llenas por un aumento de los casos de Covid.



Manifestantes y policías se enfrentan a diario en Bogotá y otras ciudades, mientras camioneros y taxistas bloquean las carreteras y los sindicatos marchan en las calles.



