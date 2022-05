Juegos de azar y bienestar, tras el PIB de entretenimiento

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el primer trimestre de 2022, el sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación reportó un crecimiento del 36,2%. Estas, sumadas al reglón de actividades de los hogares, aportaron en su conjunto 1,14 puntos porcentuales a la variación del total del PIB nacional que se ubicó 8,5%.



Ahora bien, al desagregar el rubro de actividades artísticas y de entretenimiento encontramos que el Dane ubica cinco subramas importantes. En primer lugar se encuentran las actividades de juegos de azar y apuestas, que pesaron un 42% en todo ese reglón; seguido de las actividades deportivas y recreativas (partidos de fútbol, parque de diversiones y clubes sociales) que se llevaron un 10%.



“Es importante recordar que la pandemia nos trajo una práctica de juegos y apuestas en líneas que ha tenido un crecimiento muy grande a lo largo de los últimos trimestres. En particular en el primer trimestre de 2022, las actividades de juegos de suerte y azar crecieron a una tasa del 57%”, afirmó Juan Daniel Oviedo, director general del Dane.



Asimismo, se destaca el reglón de servicios personales (por ejemplo todo lo relacionado a servicios de bienestar y peluquería) con un peso de 37% sobre el sector. Otro de las categorías es todo lo relacionado a actividades creativas y culturales (conciertos y shows) que se llevó aproximadamente el 3% . Por último, las actividades generadas por las asociaciones, gremios y cooperativas pensaron un 8%.



Asimismo, Oviedo señaló que las actividades deportivas, en la que se destacan los parque de diversiones y los partidos de fútbol, reportaron un crecimiento significativo del 44,8%, mientras que los espectáculos culturales, conciertos, eventos y ferias tuvieron un incremento en su actividad de 170,8% en el primer trimestre de 2022, frente al mismo periodo del año anterior.



Mirada empresarial



Sin duda, una de las actividades que más ha evidenciado un rápido crecimiento en los últimos meses ha sido la de conciertos, con una amplia oferta de cantantes, tanto nacionales como internacionales.



Según Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, empresa de eventos, el regreso de los espectáculos no solo ha sido un “fenómeno global”, sino también una movida importante en el país.



“Las cifras de la cantidad de conciertos realizados y agotados es un récord en Colombia. Y por lo menos en nuestro caso la mayoría de ellos están funcionando muy bien en las convocatorias”, comentó García.



Por el lado de los parques de diversiones, la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap) destacó que los empresarios del sector habían reportado buenos crecimientos en sus ventas en lo que va del año, en especial en Semana Santa.



“Los resultados de crecimiento en las ventas, en promedio, fueron del 20%, comparado con lo sucedido en la Semana Santa del 2019. Es así como se alcanzaron cifras que están por el orden de los $22.000 millones”, afirmó el gremio Acolap.



Andrés Felipe Falla, director general de Corparques, corporación que reúne a las marcas Mundo Aventura, Mundo Natural, Fiestas y eventos, y el Restaurante temático Arazá, afirmó que el parque Mundo Aventura en el marco de la reactivación el año pasado había recibido 631.000 visitante, “registrando un incremento del 58% en el consumo de los usuarios versus el 2019”.



Otras líneas de entretenimiento



Aunque los cines y el entretenimiento nocturno (que incluye a bares y discotecas) no aparezcan en la segmentación del Dane de actividades culturales, según Oviedo, director de la entidad estadística, en el reglón del rubro de información y comunicaciones aparecen los cines; mientras que bares y discotecas entran dentro del sector de alojamiento y servicios de comida.



“El reglón de proyección de películas tuvo un crecimiento del 302,3%, frente al primer trimestre del 2021, en donde todavía habían restricciones. Asimismo, alojamiento y servicios reportó un buen comportamiento”, señaló Oviedo.



Y es que si bien los cines en el país muestran una buena recuperación en comparación al 2021, los empresarios del sector señalan que las cifras todavía no superan a las de 2019.

José María Ortega, director de operaciones de Cinépolis, precisó que al cierre del primer trimestre la industria había logrado el 50% de la asistencia reportada en 2019.



“Aún el escenario es complicado pues aunque nuestros clientes están regresando a los cines, Cinépolis registró un alcance del 67%, la asistencia todavía no es la que esperamos. Considero que algunos sectores de la población aún no regresan al cine, ya sea por miedo al contagio o por no tener películas de su interés pues son más selectivos en su toma de decisiones”, precisó Ortega.



