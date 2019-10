Juicio histórico a ExxonMobil por datos de riesgo ambiental

¿ExxonMobil engañó a sus accionistas sobre los riesgos vinculados al cambio climático? La pregunta es eje de un juicio sin precedentes iniciado esta semana por el fiscal demócrata de Nueva York contra el gigante petrolero, en el cual el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, será un testigo clave.



Las audiencias en este juicio, producto de cuatro años de investigación de la fiscalía, fueron descritas como ‘históricas’ por varios expertos en derecho ambiental, y serán seguidas muy de cerca por la industria petrolera y activistas ambientales.



Representantes de ambos lados estuvieron presentes en la apertura de las audiencias. Tillerson presidió Exxon desde 2006 hasta que se convirtió en secretario de Estado de Donald Trump en enero de 2017, cargo del que fue retirado por el presidente en marzo de 2018.



En su argumento inicial, el representante del fiscal general, Kevin Wallace, indicó que Exxon comunicó durante varios años a sus accionistas e inversores que estaba considerando los riesgos del endurecimiento de las leyes en varios países sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.



Wallace mostró en una pantalla extractos de comunicaciones a los accionistas en los que Exxon afirma utilizar un ‘riguroso’ sistema para sus proyecciones, incluido el aumento notable de los costos de sus emisiones de carbono para 2040. Según Wallace, la compañía hizo sin embargo estimaciones de costos más bajos para evitar la caída de sus pronósticos de rentabilidad.



“Mediante una trama fraudulenta, Exxon efectivamente erigió un ‘acorazado Potemkin’ para crear la ilusión de que había tenido en cuenta por completo los riesgos de regulaciones contra el cambio climático y los había incluido en sus operaciones”, indica el informe del fiscal.



DERECHO A LA VERDAD



“Los inversionistas estaban preocupados por el impacto (del cambio climático) y solicitaron información” para tomar decisiones, dijo Wallace. “Exxon les dio muchas explicaciones, pero no fueron ni verdaderas ni precisas (...) los inversionistas ahora tienen derecho a la verdad y a ser compensados”, agregó el funcionario.



Las comunicaciones engañosas habrían resultado en una sobrevaluación de las acciones del grupo y un daño a los accionistas estimado “entre 476 millones y 1.160 millones de dólares”. Sin embargo, el abogado de Exxon, Ted Wells, rechazó las acusaciones y las calificó como “lejanas a la verdad”.



Además, el defensor acusó a la oficina del fiscal de “motivaciones políticas”, como resultado de una campaña para golpear a Exxon perpetrada por los medios de comunicación y las organizaciones ambientales.



Al mismo tiempo, recordó que en 2016 una coalición de fiscales generales dio una rueda de prensa junto al exvicepresidente demócrata Al Gore para divulgar sus intenciones de investigar al sector de los combustibles fósiles. “Esa conferencia no fue un accidente. Los activistas climáticos crearon una estrategia para que los fiscales generales equivocadamente demonizaran a Exxon Mobil”, señaló Wells, que mostró una hoja de ruta de una supuesta “campaña” con objetivos como “establecer en el público que Exxon es una institución corrupta”.



Wells consideró que si bien el sistema de medición de riesgo climático de la compañía incluía dos métodos, eso no tenía la intención de engañar a los inversores sino de proveer distintos pronósticos.



Las proyecciones de mayores costos se utilizaron para anticipar la demanda de energía a largo plazo y la evolución de los precios, mientras que las menores permitieron estimar el costo de posibles proyectos de inversión, para tomar decisiones, pero sin impacto directo en los inversores.



La compañía rechazó haber actuado con intenciones de engañar. “No tiene sentido, no tenemos interés en engañarnos a nosotros mismos”, aseguró el representante legal de la petrolera estadounidense.



Ante todo esto, Tillerson se espera como un testigo clave en el juicio que durará unas tres semanas. Wells dijo que lo llamará a declarar, y la fiscalía tiene la intención de hacer lo mismo.



Activistas ambientales, que organizaron una pequeña manifestación ante la corte de Manhattan, esperan que ExxonMobil sea sentenciado a pagar fuertes multas por esta situación. Su reclamo contra la compañía se inició en 2015 con el lema ‘#Exxonknew’ (#Exxonsabía), alegando que Exxon ocultó deliberadamente el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente.



“La energía es un derecho básico, no es un commodity de la que deban sacar beneficio.

Estas empresas han bloqueado que se implementen medidas para mitigar el cambio climático, y debemos pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables”, sostuvo la activista Jamie Tyberg, de New York Communities for Change (NYCC).



De hecho, un informe publicado el pasado lunes por cinco académicos, incluidos dos de la prestigiosa Universidad de Harvard, comparó el discurso de los gigantes energéticos sobre el cambio climático con el de las tabacaleras, que durante mucho tiempo minimizaron los peligros del tabaco para la salud.



Cualquiera que sea el resultado de este juicio, dice Hana Vizcarra, experta en derecho ambiental de la Universidad de Harvard, los debates tendrán un impacto en cómo las grandes compañías de energía comunican sobre el riesgo climático.



“Los accionistas quieren más información sobre el clima y cómo (la regulación) afecta”, afirmó la experta. “Casi todas las petroleras ahora producen informes relacionados con el clima; la pregunta es qué información debe incluirse”.





AFP y EFE