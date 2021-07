Turismo aún no alcanza sus expectativas, pese al alza de junio

Junio se posicionaba como uno de los meses con las mejores expectativas para el sector turístico del país por la temporada de mitad de año, que en esta oportunidad estaría menos restringida que otras anteriores como la Semana Santa.



No obstante, aunque hubo una mejora generalizada frente a los resultados del mes de mayo, los contrastes aún son evidentes en el territorio, con zonas que tuvieron mejor desempeño que otras.



“Las expectativas se cumplieron y, más que eso, los resultados son producto del trabajo estructurado realizado en promoción del destino en el 2020”, comentó Cristina Osorio, directora ejecutiva del capítulo de San Andrés de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).



Este destino proyecta que para junio el cierre de la ocupación se ubique en el 85%, lo que significaría un acumulado anual, hasta ese mes, del 65%.



Y es de resaltar, además, que San Andrés viene punteando en las preferencias de los viajeros dentro del país, lo que se refleja en el consolidado de mayo cuando cerró en el primer lugar con un 37%.



Monica Mass, directora Ejecutiva de Cotelco Cartagena, afirma que el indicador de junio de la hotelería fue del 47%, un resultado muy positivo si se tiene en cuenta que la proyección era del 42%. Semana Santa, sin embargo había sido superior con un 68,8%.



“Para este mes de julio, tenemos una proyección del 45%, que esperamos repunte en unos puntos porcentuales con el desarrollo del mes”, agregó.



En la costa Caribe también, Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, expresa que la ocupación de junio estaría por encima del 40%, “lo que es muy bueno comparado con mayo cuando cerramos con un 21%. Abril y mayo fueron los meses más difíciles de este 2021”.



Frente a esto, la Asociación hotelera a nivel nacional había informado que las pérdidas generadas por el impacto del covid y el paro nacional sumaron en estos meses $1,1 billones, de los cuales, $400.000 millones estuvieron asociados a los efectos del paro.



Las movilizaciones y protestas ocasionaron, para ese periodo, una cancelación de las reservas en el 90,7% de los departamentos del país (21), generando un aumento de los costos de los insumos (77,1%), desabastecimiento de suministros (59,6%), dificultades para que el 58,1% de los trabajadores del sector pudieran llegar a sus puestos de trabajo y suspensiones de servicios (36,4%).



“En Norte de Santander esperábamos alcanzar una ocupación promedio del 45% a inicios de año, pero el tercer pico de la pandemia y la situación del paro nacional la afectó ya que las personas dejaron de viajar para preservar la seguridad y la salud”, manifestó Sandra Mendoza, directora Ejecutiva de Cotelco en esa región.



Para junio, la meta es terminar con la ocupación en 38%, aunque al 29 de ese mes, el consolidado llegaba a 33%. Sin embargo, este departamento registró un repunte frente a Semana Santa donde se alcanzó el 21,9% de las habitaciones ocupadas.



De otro lado, se espera que departamentos como el Magdalena y su capital Santa Marta, mantengan la misma tendencia de mayo, cuando se ubicaron en el segundo destino con mayor ocupación en hoteles con un 28,7%. Al igual que el caso de Tolima y el Alto Magdalena, que allí obtuvieron un indicador del 28,7%.



LOS QUE BAJARON



La temporada turística de mitad de año finalizaría con el puente del 20 de julio, que se ubica un día martes, por lo que el sector, en consecuencia, espera poder tener, en el mejor caso, cuatro días de dinamismo.



Pero ante lo evidenciado en esos meses, aún hay reservas frente a lo que viene, que podría incluir nuevos cierres por la situación epidemiológica del país.



“Tenemos que estar preparados para julio, lo que se venga es incierto en temas de orden público, además porque a raíz de ello los contagios siguen en aumento. Debemos seguir apuntando a la reactivación”, anotó Valentina Carvajal, directora Ejecutiva de Cotelco Caldas.



Siendo muy optimistas, dice, para junio terminarían con el consolidado de hoteles en 40%, aunque con corte a ayer el registro mostraba 34%. “No se cumplieron en un 100% las expectativas, la gente sigue estando temerosa y se abstiene a salir de vacaciones”.



En línea con lo anterior, pese algunas excepciones en regiones de Antioquia como el suroeste y algunas partes del oriente donde la gente migró cuando el departamento tuvo restricciones, Sandra Restrepo, la directora Ejecutiva en este sector comenta que no se alcanzó lo estimado.



El cierre del sexto mes para el departamento antioqueño estaría ubicado en una cifra no superior al 37%, un resultado que está por debajo del pronostico inicial de 45%, y, asimismo, que se mantiene a niveles menores de lo alcanzado en la temporada turística de Semana Santa (43,7%).



Para el mes de mayo, Cotelco informó que el departamento del Valle del Cauca presentó una muy alta afectación como consecuencia de los bloqueos y los hechos de orden público en la ciudad de Cali y municipios cercanos, lo que repercutió en el resultado de su ocupación (16,84%). De igual manera, el departamento de Nariño cerró en 18,1% por el escenario de protestas en la ciudad de Pasto.



Entre tanto, Bogotá finalizó el quinto mes en 18,8%, frente a una Semana Santa del 25,2% y se espera el consolidado oficial.



EL TURISMO EN EL MUNDO



Según un informe de la UNCTAD publicado, la caída del turismo internacional debido a la pandemia del coronavirus podría causar una pérdida de más de US$4 billones en el PIB global durante 2020 y 2021.



El informe, publicado conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, afirma que el turismo internacional y sus sectores altamente vinculados sufrieron una pérdida estimada de US$2,4 billones en el 2020, tras

una fuerte caída en las visitas turísticas internacionales.



Y aunque para el segundo semestre de este año se espera un repunte de la actividad en el mundo por la vacunación, el informe sigue mostrando una pérdida de entre US$1,7 y US$2,4 billones en el 2021, con respecto a los niveles del año 2019.



María Camila Pérez Godoy