Junta del Emisor bajaría su tasa de interés a un mínimo histórico

Colombia está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia económica, con una contracción en su PIB que incluso superaría el 10% en el segundo trimestre, y un desempleo que podría haber rebasado el 20%. Es por esto que los analistas del mercado no dudan respecto a que el Banco de la República hará hoy un nuevo recorte en su tasa de interés.



(Desde 2013, el Banco de la República no dejaba las tasas en 3,25%).

En concreto, el consenso de los expertos apunta a que en la reunión de política monetaria que realizará hoy la junta directiva del Emisor, se decidirá una nueva rebaja de 50 puntos básicos, lo que significaría el tercer recorte desde que inició la pandemia, y dejaría el indicador en 2,75%.



Pero más allá de eso, esto supondría que Colombia tendría la menor tasa de su historia, pues el Banco de la República nunca había bajado del 3%. La serie está publicada desde abril de 1995, y desde eso, ese 3% es lo más bajo que ha estado el indicador, desde mayo de 2010 a febrero de 2011.



(Analistas prevén otra reducción de las tasas en abril).



“Estamos esperando un recorte de 50 puntos básicos, pues el Banrep seguirá con su estrategia de disminuciones graduales en su tasa de interés, dada las dudas que tiene en cuanto a la efectividad de esa estrategia en la crisis actual”, apunta Munir Jalil, economista Jefe de BTG Pacual para la región andina.



Pero del encuentro, los expertos no solo estarán a la expectativa de qué movimiento se haga con la tasa de intervención. Por ejemplo, uno de los puntos que captará la atención es ver si habrá nuevas señales en cuanto a sus próximos pasos de estímulo, así como de su visión de la economía nacional.



Como apunta Camilo Pérez, gerente de estudios económicos del Banco de Bogotá, “esperamos que se discutan temas como las medidas de liquidez en pesos y dólares, las cuáles tendrían una extensión en vez de nuevos anuncios. También será clave ver qué prevé el Banrep de la caída económica, pues su último reporte esperaba una contracción entre 2% y 7% y las señales indican que sería mayor”.



Otro de los factores fundamentales es el debate en el que se encuentran la mayoría de bancos centrales, que es el referente a si se necesita una mayor velocidad en los recortes.



En este punto, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, resalta que “la discusión será si vale la pena ir más rápido. Creo que será en junio, cuando esperamos un nuevo descenso de 50 pb, que se empezará a debatir si bajar más del 2%. Yo creo que sí es posible ver el dato por debajo en 2020, pues es importante tener la tasa en el nivel más expansivo, para tratar de reanimar la economía”.



IMPACTO DEL RECORTE



Con este nuevo descenso, el Banco Central seguirá en línea con las medidas que están tomando los emisores tanto de Latinoamérica como del resto del mundo para enfrentar el impacto de las cuarentenas en las economías. Esto, precisamente, cuando sigue el debate global sobre la efectividad de estas acciones para estimular las actividades.



De hecho, Carolina Monzón, Jefe de Análisis Económico del Banco Itaú, dice que hay “riesgos de un menor recorte considerando el escepticismo sobre la efectividad de esta medida y las preocupaciones por las salidas de capitales”.



No obstante, la mayoría de las voces defienden la validez de los recortes. José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana, señala que “ha sido útil en la medida que las menores tasas han ayudado a devolver la confianza en el sistema financiero, al tiempo que estimula la demanda y obliga a que las entidades no tengan excesos de reservas en el Banrep y eso se reinvierta. En medio de una cuarentena, muchos de los mecanismos no van a funcionar, pues la gente restringe su consumo, pero eso no quiere decir que no valga. Además, en la medida que siga bajando, eso se trasladará en menores tasas para los créditos”.



Por último, Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, explica que pese a esperar el recorte, la munición del Banrep no acaba. “Colombia tiene espacio para reducir su tasa de interés y hacer política monetaria contracíclica, pues está lejos de 0%. De hecho, la inflación está por encima y esta tiene una tendencia decreciente por el choque de oferta, lo que hace que tener ese indicador bajo control dé aún más margen. Todo esto hace que el nivel sea expansivo, lo que da estímulo al crédito y al crecimiento, y será clave para la recuperación económica de 2021”.



Rubén López Pérez