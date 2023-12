Afiliados de Fenalco respaldan a Cabal, tras crítica del presidente Petro

Al defender la misión del gremio, hacen un "llamado para que el discurso beligerante contra el sector productivo sea sustituido por las discusión constructiva".

Las juntas directivas de las 25 seccionales y capítulos de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia, Fenalco, se pronunciaron a favor de la labor de su presidente nacional, Jaime Alberto Cabal Sanclemente.



Esto, tras una dura crítica quehizo el presidente Gustavo Petro por la red social X a la solicitud que hizo Cabal en torno a un reajuste equilibrado del salario mínimo para no impactar los costos laborales de las empresas que hoy en día experimentan las consecuencias de la desaceleración económica y el deterioro del consumo interno.



Ante este planteamiento, Petro dijo en la red X que "Fenalco debería recapacitar en su actuación pública. Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales entonces necesitan compradores con buen sueldo. Al buscar esclavizar la fuerza de trabajo del país fenalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados. Lo que más le interesa a un comerciante es que la gente tenga capacidad de pago y eso se llama buenos salarios".





Sin referirse directamente al Jefe de Estado, en un comunicado, las juntas directivas de la seccionales defendieron la labor gremial que está cercana a los 80 años.



"Por ya casi 79 años de intenso y profundo ejercicio asociativo, el

Gremio de los comerciantes ha trabajado como lo señala su misión, no

sólo en la defensa del comercio -18.000 empresas y 320.000 tiendas de

barrio que lo convierten en el más democrático y representativo-, sino por

la protección de la institucionalidad democrática, tantas veces

amenazada".



Igualmente, las juntas directivas manifiestan que una "una verdadera sociedad democrática se caracteriza por tener instituciones fuertes y gobiernos dispuestos a honrar la participación y escucha de los diferentes grupos de interés, que demandan el diálogo genuino para la participación y construcción de consensos viables y sostenibles".



También advierten que "no se puede despreciar ningún sector de la sociedad, en nuestro caso al empresariado de todos los tamaños y sectores, que arriesga y que contribuye a generar desarrollo, empleo, competitividad, bienestar e inclusión para los colombianos".



Los representantes del gremio de los comerciantes en las regiones, dijeron, además que "nos reafirmamos en la defensa de Fenalco , baluarte de nuestra

actividad y en el reconocimiento y total apoyo al trabajo que adelanta

Jaime Alberto Cabal Sanclemente, quien conduce con alta diligencia y

dignidad la vocería de miles y miles de empresarios y comerciantes de

todos los tamaños y sectores, que requerimos ser escuchados".



En consecuencia, agrega el mensaje a la opinión pública que "desde cada una de las Juntas Directivas de Fenalco hacemos un llamado para que el discurso beligerante contra el sector productivo sea sustituido por la discusión constructiva y las ofensas personales por un esfuerzo concertado que nos permita alcanzar la realización de los objetivos y políticas que nos conduzcan a mejores escenarios de bienestar colectivo y prosperidad".