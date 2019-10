¿A qué se expone si evade su deber como jurado de votación?

Más de 700.000 colombianos fueron llamados para servir como jurados de votación para las elecciones de las autoridades territoriales, que se desarrollarán el próximo domingo 27 de octubre.



(Lea: Consulte si fue seleccionado como jurado de votación)



Entre los llamados a cumplir con el deber con la democracia están empleados de entidades públicas y privadas, estudiantes de instituciones educativas y también integrantes de los partidos y movimientos políticos, ciudadanos de los que se nutre la Registraduría para realizar el sorteo a través de un software.



(Lea: Conozca dónde es su puesto de votación y el número de mesa)

Si bien el cargo de jurando es de forzosa aceptación y la ausencia en el puesto de votación implica duras sanciones para las personas, el año pasado 22.955 ciudadanos, en las cuatro elecciones que se realizaron, dejaron solos los puestos asignados para servir como jurados. Por esta razón la Registraduría impuso multas que ascienden a los 18.461 millones de pesos, en promedio cada persona fue sancionada con 850.000 pesos, monto que define el Registrador Nacional y que no puede superar los 10 salario mínimos.



De acuerdo con el artículo 105 del código electoral quienes sin justa causa no se acerquen a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen serán destituidos de sus cargos, en caso de ser empleados públicos, y de no serlo recibirán una multa de hasta diez salarios mínimos.



Para los comicios de Congreso, la autoridad electoral sancionó a 6.371 personas por no cumplir con el requerimiento del Estado y deberán pagar entre todos 5.127 millones de pesos. Un número similar de ciudadanos (6.341) se ausentaron para la primera vuelta presidencial y las multas en este caso ascienden a 5.064 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta la inasistencia llegó a 5.436 jurados, quienes adeudan 4.353 millones de pesos.



Por otra parte, a la consulta anticorrupción no llegaron 4.807 jurados, razón por la cual deberán resarcir al estado con un monto de 3.915 millones de pesos.



También existen casos donde los jurados de votación firman asistencia y solo se quedan la mitad de la jornada. Del mismo modo hay quienes cumplen con su deber hasta el cierre de las urnas y por falta de capacitación u olvido no firman los formularios E14, lo que es entendido por la autoridad electoral ausencia en el puesto de votación. Por estos casos, en las cuatro elecciones que se desarrollaron el año pasado, se impusieron 655 multas por un valor de 5.117 millones de pesos.



En general, nadie puede evadir su responsabilidad como jurado de votación, como lo ratificó la Corte Constitucional el año pasado en la sentencia T-615 del 24 de mayo, en la que resolvió el caso de un sacerdote que buscaba ser excluido de su designación como jurado de votación. A través de una tutela, el párroco alegaba que no podía cumplir con esa función porque se interponía con la liturgia del día domingo y que violaba el derecho a la libertad de cultos.



Al resolver el caso, el alto tribunal señaló qué independientemente del oficio, actividad o cargo que desempeñen las personas designadas como jurados de votación, con las únicas excepciones que establece la ley electoral, el cumplimiento de tal deber constituye una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia.



EXCUSAS ADMITIDAS



Así las cosas, las personas que se pueden excusar de prestar este servicio, según el código 108 del Código Electoral, son las que padezcan una grave enfermedad su conyugue, padre, madre o hijo. También si los antes mencionados mueren el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



Vale la pena anotar que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionado.



Los sorteos se realizaron en todo el país con el acompañamiento del Ministerio Público, así como los delegados de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.



Solo en Bogotá, 111.164 ciudadanos fueron seleccionados para atender cerca de 16.131 mesas de votación. Los jurados seleccionados recibirán capacitación entre el 3 y el 26 de octubre para poder cumplir con sus funciones sin novedad durante la jornada electoral.