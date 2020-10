Klaxen amplía el mercado para sus pastillas de limpieza

Klaxen, destacada como una de las pymes más innovadoras por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, pasará de vender $4.000 millones en el 2019 a unos $10.000 millones este año.



El crecimiento se debe a que sus pastillas que eliminan bacterias llamada Klaxinn Tabs han tenido una alta demanda en la pandemia. Ya no está solo en el sector de la salud, sino que se ha extendido hasta los hogares. El producto está certificado y comprobado en la eliminación del virus Sars-Cov-2 por el Grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia.



La empresa también tiene productos y servicios para la inocuidad de alimentos, y prepara un plan de exportación, dice Erika Jaramillo, su gerente general.



¿Cuál es la historia de la empresa?



Cumplimos 10 años en agosto y estamos ubicados en Yumbo, Valle. Klaxen es una empresa especializada en insumos y procesos para la limpieza y la desinfección. Nos basamos en la innovación y la tecnología para generar un beneficio a nuestros clientes.



¿Qué reconocimiento tienen de la Andi?



Hemos sido reconocidas en los dos últimos años entre las empresas ‘top’ en innovación entres las pymes del país.

¿En qué han aplicado esa innovación?



Lo más importante ha sido en el sector salud para el control de infecciones intrahospitalarias a través de procesos de limpieza, que tenemos con unas tabletas efervescentes de cloro orgánico, multifuncionales, llamadas Klaxinn Tabs, las cuales lanzamos hace 5 años. Se aplican, no se retiran ni se enjuagan. Por lo tanto, no hay procesos de consumo de agua ni contaminación en vertimientos, y al no retirarse mantienen su tarea de desinfección y de control microbiológico.



¿Cómo han adaptado este producto en la pandemia?



En estos meses vimos que todos estos procesos que habíamos creado para ejercer controles, realmente efectivos contra las infecciones y para la inocuidad de alimentos también cobraron relevancia en otros mercados. Entonces estamos trabajando con el sector bancario, en aeropuertos y hasta en el hogar.



¿Cómo han entrado a esos nuevos sectores?



Tuvimos una transformación digital muy rápida, al inicio de la pandemia creamos nuestra tienda virtual. En menos de un mes, creamos una nueva área con asesores especializados en línea para cubrir las consultas de los diferentes sectores interesados en nuestros productos y servicios. Por ejemplo, estamos en Lavital, el nuevo concepto de venta directa por catálogo de empresas del Valle para el sector hogar. También aprovechamos las redes sociales y atendemos solicitudes en la página web, donde masificamos el contenido de la información.



¿Cuánto le vale al cliente final una tableta?



Básicamente, el precio al público, puede ser de $650 y con eso se hace un litro de producto listo para utilizar. Un hogar no tendría que comprar limpiavidrios, desinfectantes, multiusos, limpiadores de pisos. Una tableta suple todos estos productos y no se retira. Se convierte en una forma muy sencilla de aplicar para el vehículo, la nevera, no mancha ni es corrosivo ni genera irritabilidad en piel.



¿Hay tecnologías parecidas a estas en el mundo?



Sí tenemos referencias internacionales, pero en Colombia somos los primeros fabricantes y generadores de estas alternativas.



¿Ampliaron la producción?



Duplicamos nuestro espacio, ya tenemos dos bodegas y una mayor capacidad de producción incorporando nuevos equipos y mucha tecnología. Incluimos equipos de automatización para ser más rápidos y abastecer la demanda. Es que prácticamente cuadriplicamos las ventas en 20 días, durante marzo abril y mayo. En ese tiempo vendimos más de 5 millones de tabletas.



¿En qué más trabajan?



Nos hemos preocupados por certificarnos. La organización NSF Internacional, que garantiza la calidad de los productos sanitarios a nivel mundial, certificó que Klaxinn Tabs cumple con todos sus estándares de seguridad, lo que indica que son aptos para la limpieza y desinfección de todas las áreas.



Además, el producto está certificado y comprobado en la eliminación del virus Sars-Cov-2 por el Grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia. Desde que se declaró la pandemia, Klaxen realizó actividades para mejorar sus procesos. Por ello obtuvo el Registro Sanitario de Invima para desinfección de dispositivos médicos.



¿Cómo trabajan en inocuidad de alimentos?



Básicamente hemos creado unas líneas para tener un control real microbiológico para cuidar el alimento y su vida útil, sin que vaya a afectar al consumidor y sin olvidarnos del enfoque natural del producto.



Ahora está muy de moda el cuidado ambiental, pero nosotros llevamos 10 años en esto y trabajamos para desarrollar tecnologías ‘verdes’ y sostenibles.



¿Cuáles son los planes de exportación?



Ha sido un poco complejo por la obtención de los registros sanitarios en los otros países, pero estamos terminando los procesos sanitarios en dos países de Centroamérica, Panamá y Guatemala.



Con la ayuda de la Cámara de Comercio de Cali y su programa de exportación y las cámaras binacionales, trabajamos por oportunidades en Chile, Perú y Estados Unidos. En este último país tenemos dos distribuidores interesados.



¿Cuánto vendían en el 2019 y cuánto este año?



El año pasado estuvimos en $4.000 millones y en el 2020 espera cerrar en 10.000 millones, sin lo que se pueda exportar.