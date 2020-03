La actividad de las compañías de carbón se reduce a la mitad

La operación carbonífera a cielo abierto del país sigue en barrena. Primero fue la caída en los precios internacionales del mineral que desaceleró la extracción.



Y ahora es la crisis mundial por la covid-19, que le está pasando la cuenta de cobro a esta actividad en el territorio nacional, a tal punto que Cerrejón, Drummond y Grupo Prodeco anunciaron una disminución en cerca de la mitad de sus respectivas operaciones.



“Esta compleja decisión obedece a una responsabilidad que tenemos con el país de garantizar la salud y bienestar de las comunidades, de nuestros colaboradores y en general de la población colombiana; por tal motivo nuestras empresas afiliadas han decidido reducir de manera temporal su actividad”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ANM).



Así, la reducción en los volúmenes de extracción del carbón, representados en cinco grandes complejos mineros que operan las tres citadas empresas, sin duda afectará de manera notoria el resultado total de la operación al cierre del 2020.



A CASA 8.000 EMPLEADOS



La primera mina en hacer el anuncio fue el Cerrejón, complejo operado por las multinacionales BHP Group, Anglo American y Glencore en el departamento de La Guajira, cuya administración a través de un comunicado manifestó que la decisión fue adoptada con la necesidad de reducir las posibilidades de contagio entre sus trabajadores, familiares y la población en general.



“Cerrejón ha decidido disminuir temporalmente la mayor parte de sus operaciones para asegurar la efectividad de los controles y recomendaciones de las entidades gubernamentales y así contribuir positivamente a la prevención del contagio y la propagación del coronavirus en La Guajira”, señala el comunicado.



Así, envió a vacaciones a 8.000 trabajadores (80% de su operación), como respuesta a la crisis.



Al indagar con voceros de Cerrejón sobre los impactos económicos, tanto en la producción como en las ingresos, estos le indicaron a Portafolio que solo hasta dentro de una semanas podrán hacer las respectivas proyecciones en cuanto a la disminución en los volúmenes de extracción y de ventas.



Cabe recordar que este complejo reportó una extracción de 26, 3 millones de toneladas de carbón en el 2019.



REDUCCIÓN TEMPORAL



La segunda multinacional en anunciar una reducción temporal de su operación fue Drummond, compañía que opera los complejos de carbón Pribbenow y El Descanso en el departamento del Cesar.



“A raíz de la pandemia global generada por la covid-19, durante las últimas semanas, hemos tomado importantes medidas para evitar su expansión, hemos activado nuestro plan de contingencia para reducir nuestras operaciones mineras”, resalta un comunicado de la empresa.



La administración de Drummond recalcó que la disminución de actividades en sus minas ya se está llevando a cabo y por etapas y/o fases. “La mayoría de nuestro equipo de contingencia residirá en el campamento, evitando al máximo la entrada y salida de trabajadores, y estará protegido con los más estrictos protocolos de bioseguridad”, reza la nota.



Voceros de la citada minera resaltaron que cerca de 500 empleados de ambos complejos (Pribbenow y El Descanso) , entre directos e indirectos, se acogieron de manera voluntaria al plan de contingencia que adoptado por la administración.



Así mismo, y en una respuesta similar a la de Cerrejón, los voceros de Drummond explicaron que por el momento es prematuro establecer las consecuencias en producción y ventas por la reducción temporal de la operación.



La multinacional minera produjo del año pasado 32,7 millones de toneladas de carbón.



SUSPENSIÓN PREVENTIVA



Casi al mismo tiempo, el Grupo Prodeco también anunció a través de un comunicado la suspensión temporal “de manera preventiva” de sus operaciones mineras, cuya medida no aplica a la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo.



Voceros de la empresa le indicaron a Portafolio que en estos momentos no hay producción como resultado de las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional y las consecuencias que dicha medida ha generado en el área de influencia de sus operaciones.



“En este sentido y dada la incertidumbre sobre la extensión de esta crisis por el coronavirus no nos es posible determinar el impacto en la producción como resultado de la situación. Tampoco podemos determinar el impacto que generará la emergencia en nuestros ingresos”, subrayó uno de los voceros del Grupo Prodeco.



La fuente consultada recalcó que la medida no generará efectos para los 2.496 empleados directos, pero sí para los 5.000 empleos indirectos. “Este número dependerá de las medidas que definan nuestros contratistas”, dijo uno de los voceros.



Señaló además, que cifras de producción del último año (julio 2019 - junio 2020), no se conocen aún, y que los resultados financieros se publicarán al finalizar el segundo trimestre.